Les marchés en marche

Avant même l'ouverture du CAC 40, l'Asie et les marchés à terme américains ont salué la présence en première place de Macron pour le deuxième tour avec une forte hausse des indices boursiers. L'euro s'est envolé et se rapproche des 1.09 dollar. Et le CAC 40 a ouvert en hausse de près de 5%.Pour les marchés et pour les investisseurs internationaux, le scénario Macron est le meilleur scénario et ils applaudissent.

LE CANDIDAT IDÉAL POUR LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS

Les marchés craignaient deux scénarios : un premier tour Le Pen-Mélenchon ou un premier tour Le Pen contre un autre candidat avec un score élevé pour Le Pen. Et ils ont eu le scénario qu'ils n'osaient pas espérer : le chouchou des investisseurs anglo-saxons en tête, et (quasiment) assuré d'emporter l'élection.

UN EFFET D'ENTRAINEMENT ?

Une victoire de Macron aux présidentielles rassurerait également les marchés car elle pourrait avoir un effet d'entraînement sur les élections à venir en Europe, et notamment en Italie et en Allemagne. D'où l'enthousiasme des marchés qui vont cependant réaliser qu'il y a un troisième et quatrième tour. Les législatives. Et que Macron n'est pas assuré d'avoir une majorité à l'Assemblée.

LES RÉSULTATS OFFICIELS

Macron : 23.75%

Le Pen : 21.53%

Fillon : 19.91%

Mélenchon : 19.64%

Hamon : 6.35%

Dupont Aignan : 4.75%

Participation 78.69% contre 80.42% en 2012.

QU'EST-CE QUI SE DIT, EN VRAC, AVEC CES RÉSULTATS ?

UNE SITUATION HISTORIQUE

Pour la première fois, aucun des deux grands partis n'est au second tour. C'est une première pour la droite, et pour le PS c'est une débâcle sans précédent. Les deux partis se sont faits, entre autres, piégés par un système de primaires qui n'est pas adapté à la France.

UNE SITUATION TRISTE

Quand on cumule les voix des Le Pen, Mélenchon, et autres candidats extrémistes,...

