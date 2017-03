Les marchés privilégient l'Europe aux États-Unis

On assiste à un rattrapage des marchés européens sur les marchés américains.

Après l'élection de Trump les investisseurs ont joué massivement les actions américaines. Puis ils ont misé sur le reflation trade, la fin des craintes de déflation, et le retour d'une inflation, une bonne inflation, celle qui tourne autour de 2%, ce qui a profité notamment massivement aux actions bancaires.

LE TRADE À LA MODE

Depuis quelques semaines, le trade à la mode, c'est le spread Europe-États-Unis, c'est-à-dire l'achat des actions européennes contre la vente des actions américaines. Rappelons qu'en 2016, les indices américains ont surperformé les actions européennes, comme ça a été le cas 7 fois sur les 10 dernières années.

POURQUOI CE PARI ?

Pourquoi ce nouveau pari ?

L'économie européenne va mieux. Tous les pays de l'Union Européenne, sans exception, ont pour la première fois depuis longtemps un taux de croissance et un taux d'inflation positifs. Et les entreprises en profitent largement avec une progression significative des bénéfices. De l'autre côté, on a l'impression, renforcée par les revers subis depuis son élection par Trump, que les indices américains proches de leurs records historiques ont moins de souffle et que la hausse des taux de la Banque centrale américaine finira par peser sur les marchés américains.

ET LE RISQUE POLITIQUE EN EUROPE ?

On a senti un premier soulagement après les élections aux Pays-Bas. Il reste bien sûr l'inquiétude sur les élections françaises. Là encore, comme le montre le taux français à 10 ans qui est passé en dessous des 1%, il y a un peu moins de pessimisme. Quant à l'Allemagne, que ce soit Merkel ou Schulz, les investisseurs parient sur le fait que le prochain gouvernement devra continuer à relancer la consommation et les investissements. Une fois les élections...

