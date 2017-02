Les scénarios catastrophes en France ?

C'est le troisième jour consécutif que Marine Le Pen est à la une du Financial Times. Avec un article aujourd'hui qui fait plus de la moitié de la première page. Et cela illustre le sentiment qui règne chez les investisseurs internationaux, et en particulier anglo-saxon. Pour eux, Marine Le Pen peut gagner les élections. Et le risque s'est sensiblement accru du fait des difficultés de Fillon.

TENSION SUR LES TAUX D'INTÉRÊT

Conséquence immédiate : les taux d'emprunt français sont au plus haut depuis 18 mois et l'écart des taux avec l'Allemagne est au plus haut depuis 2012. 1.15%. Et un écart de taux de 0.78%

LES SONDAGES SE TROMPENT

Et pourtant aucun sondage ne vient appuyer ce scénario. Et c'est un argument qui conforte les traders et les investisseurs. Les sondages ne donnaient ni le Brexit, ni Trump gagnant et après avoir été pris deux fois violemment à contre-pied, les marchés veulent intégrer tous les scénario,s même, et surtout, ceux que les sondages jugent improbables, voire impossible. Et contrairement au cas du Brexit ou de Trump, les conséquences seraient claires sur les marchés : ils savent qu'une victoire de l'extrême droite provoquerait un vrai chaos sur les marchés français. Au-delà du scénario Le Pen, les marchés intègrent aussi un scénario Hamon-Mélenchon qui n'est pas franchement bon pour la dette ou encore un scénario d'absence de majorité absolue aux législatives. Et si on fait la somme de tous ces scénarios, les probabilités de secousses sur les marchés français deviennent plus fortes.

UN CHANGEMENT D'ENVIRONNEMENT

Il faut tout de même rappeler que les taux d'emprunt français restent bas dans l'absolu. Nous n'aurions jamais rêvé, il y a encore 3 ou 4 ans, de pouvoir financer notre dette abyssale et nos déficits toujours incontrôlés, à des taux tournant autour de 1%. Rappelons quand...

