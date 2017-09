Les signaux contradictoires des marchés

Les indices boursiers américains restent à leurs niveaux records. On a eu un triple record sur Wall Street cette semaine. Mais ce qui est frappant c'est à quel point les différents marchés américains donnent des signaux totalement contradictoires. Sur l'évolution de l'économie, sur l'évolution des taux et même sur la politique économique du gouvernement.

LA BOURSE VOIT LES ÉTATS-UNIS EN ROSE

Que nous disent les indices boursiers américains. C'est simple, ils sont au sommet. Pour eux tous les indicateurs sont au vert. Tout va bien donc. L'économie tourne toujours bien mais pas trop. Pas suffisamment pour qu'on ait peur d'une forte hausse des taux et le leadership Trump n'est pas un problème. Aucune nuage à l'horizon donc selon la bourse.

LES TAUX ET L'OR SONT PLUS INQUIETS

C'est une autre histoire que racontent les marchés de taux américains.

Les taux à 10 ans américains sont très bas. Tout juste au dessus de 2%. Eux ils nous disent que l'économie va bien mais qu'elle pourrait bien ralentir. Ils nous disent aussi qu'il n'y a aucun signe d'inflation malgré le plein emploi. Ils sont plutôt l'expression d'une inquiétude qui contraste avec l'optimisme des indices boursiers. Inquiétude qu'on ressent aussi à travers l'or. L'or largement au dessus des 1300 dollars, un cours qui signale des craintes géopolitiques mais également des craintes qu'à un moment donné l'inflation finisse par déraper du fait de la situation très tendue de l'emploi.

ET LE DOLLAR VOIT TROUBLE

Le dollar lui reflète principalement une inquiétude sur la présidence Trump. Il n'anticipe pas de vraie hausse de taux, ni de vrai retour de l'inflation. Et il ne va pas non plus dans le sens de l'euphorie boursière. C'est rare d'avoir une décorrélation aussi forte entre les actions, les taux, le dollar et l'or. Cette déconnection peut durer. On l'a...

