Macron en Grèce, Ah la Grèce... !

Déplacement pendant deux jours d'Emmanuel Macron avec des patrons français en Grèce. La Grèce. Ah la Grèce!

Un sujet qu'on a fini par oublier totalement alors qu'il nous a occupé et préoccupé tous les jours pendant plusieurs années. Cela fait déjà plus de 7 ans, 2010, que la Grèce a failli provoquer l'explosion de la zone euro et l'explosion de l'euro.

LA CRISE GRECQUE

On avait même pensé à l'expulser de la zone euro, les Allemands y avaient pensé très fort. Mais finalement l'Europe a décidé de sauver la Grèce. Avec plus de 300 milliards d'euros d'aides financières qu'on aura peu de chance de récupérer et avec surtout une intervention massive de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt qui a d'ailleurs profité à tous les pays faibles de la zone euro.

OÙ EN EST LA GRÈCE AUJOURD'HUI?

Elle va mieux. C'est indéniable. Pas étonnant tout de même avec tout l'argent qui a été injecté. La croissance est redevenue positive avec 0.3% certes seulement en 2016 mais des prévisions pour 2017 supérieures à 1.5%. Le chômage s'est replié mais reste à des niveaux extrêmement élevés. La dette reste abyssale, tant en valeur absolue qu'en % du PIB. La bonne nouvelle c'est que la Grèce a pu revenir emprunter de l'argent sur les marchés pour la première fois depuis la crise. Un peu. À très court terme. À trois ans seulement. Mais c'était tout un symbole tout de même. Et le plus étonnant c'est qu'il y a eu des investisseurs pour prêter à un pays qui vit toujours sous perfusion de l'aide européenne et qui ne peut rien rembourser.

UNE PAGE SE TOURNE

On parle toujours d'annulation d'une partie de la dette ? Le temps de la campagne électorale allemande, on a choisi d'occulter...

