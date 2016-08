Macron : le délire médiatique

Je suis effaré et affligé par l'hystérie médiatique autour de la démission de Macron. Celui qui n'a été qu'un ministre de l'Économie totalement absent et inefficace et n'a utilisé ses deux ans de responsabilité qu'à des fins personnelles est traité par les médias comme une star. Un signe de plus de la totale déconnexion du microcosme médiatique et politique parisien des préoccupations des Français.

C'EST QUOI CE DÉLIRE ?

25 minutes au JT de TF1, la une de tous les journaux français ce matin, en boucle sur les radios : on nous raconte partout, minute par minute, la journée d'hier comme s'il s'agissait d'un événement historique. Je ne suis pas sûr qu'une démission collective du gouvernement ou la destitution de Hollande aurait autant suscité d'excitation. J'avoue que je ne comprends pas et j'avoue que ça m'énerve. Soit j'ai loupé un truc et Macron est vraiment l'homme politique de l'avenir, soit celui qui n'a laissé comme trace que la réforme des autocars fera pschitt comme tous les délires des médias parisiens victimes du syndrome versaillais.

À NOTER

Les journaux étrangers, y compris le FT, ne traitent ce départ qu'en page 3 ou 5 avec un entrefilet.

LA DREAM TEAM

Entre Michel Sapin et Jean-Marc Ayrault (il paraît qu'il est ministre des Affaires Étrangères)

PENDANT CE TEMPS DANS LE RESTE DU MONDE QUI A QUAND MÊME CONTINUÉ À TOURNER MALGRÉ L'ÉVÉNEMENT DU SIÈCLE :

LE BRÉSIL TOURNE UNE PAGE HISTORIQUE

C'est aujourd'hui que les Sénateurs brésiliens devraient voter, sauf coup de théâtre, la destitution de Dilma Rousseff. On lui reproche tout simplement d'avoir trafiqué les comptes publics pour embellir la situation. Avec cette destitution et les multiples mises en examen ou condamnations des politiques liés à l'affaire du groupe pétrolier Petrobras, c'est le chapitre des années Lula qui se tourne. Lula est...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct