Mario ou l'art de l'implantation douce

Les marchés attendent de pied ferme la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Cela fait maintenant quelques mois que l'Europe va mieux, mais pas question pour Mario d'annoncer un durcissement de la politique monétaire. Tout juste de commencer tout doucement à suggérer la possibilité qu'un jour...

BIENTÔT LA FIN DE L'ARGENT GRATUIT ?

Alors qu'outre-Atlantique, cela fait plusieurs mois que la Fed a modifié le cap de sa politique monétaire et commencé à monter les taux, la BCE et Mario Draghi ne semblent pas prêts à suivre le même chemin. Pourtant, l'Europe va mieux. La croissance est repartie à la hausse dans tous les pays de la zone euro. On peut dire que la politique laxiste de la Banque centrale a porté ses fruits. Mais cette politique ne peut pas durer éternellement au risque de provoquer une explosion de l'inflation.

ATTENTION À LA PETITE PHRASE

Personne ne s'attend à ce que Mario Draghi annonce un changement de politique monétaire. Mais la BCE souhaite quand même préparer en douceur les esprits à un virage futur de sa politique très accommodante. Pour Mario Draghi, tout l'art consiste à implanter cette idée dans l'esprit des investisseurs, sans leur donner de sueurs froides comme ce fut le cas fin juin. Il avait alors déclaré : "Au fur et à mesure que l'économie continuera de se redresser (...) la Banque centrale pourra accompagner la reprise en ajustant les paramètres de ses instruments de politique". Les investisseurs avaient interprété cette phrase comme le signe annonciateur d'un resserrement plus rapide qu'envisagé de la politique européenne. Provoquant un début de panique sur les marchés. Alors attention Mario, fais pas l'con...

