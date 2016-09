Mexico, Mexiiiiico !

C'est dans ces moments-là que Luis Mariano me manque. Les Mexicains ont célébré leur fête d'indépendance avec un peso au plus bas contre le dollar. Une chute sans précédent. On s'approche de la barre fatidique des 20 pesos pour un dollar. Le peso mexicain est devenu l'indicateur le plus fiable de la progression de Donald Trump dans les intentions de vote des Américains.

MIEUX QUE LES SONDAGES

Rappelons que le peso mexicain est la 8ème monnaie la plus traitée au monde et était jusqu'à présent une des monnaies les plus utilisées quand un investisseur voulait se couvrir sur les risques sur les pays émergents. Mais depuis quelques semaines, le peso ne réagit plus qu'à un seul indicateur : la progression de Donald Trump dans les sondages. À tel point qu'on le considère même plus fiable que les sondages eux-mêmes. En temps normal, le peso suit les cours du pétrole, et il souffre évidemment quand il y a des anticipations de hausses des taux aux États-Unis. Mais pour l'instant, il est uniquement drivé par les élections américaines.

TRUMP PESO-INCOMPATIBLE ?

Cet impact sur le peso mexicain est à la fois logique puisque Trump a fait de sa confrontation avec le Mexique un de ses thèmes de campagne principaux et à la fois étrange car si Trump devait gagner ces élections, les indices boursiers américains risquent une chute beaucoup plus violente et dramatique que le peso mexicain. Tout ça est très vexant pour les Mexicains même si cela favorise leurs exportations qui représentent un tiers de leur PIB.

LES MARCHÉS N'Y CROIENT PAS VRAIMENT

En dehors du peso mexicain, la progression de Trump dans les sondages a peu d'impact sur les marchés. Rien de perceptible. La volatilité, cet indice de nervosité, sur les actions américaines a certes un peu rebondi mais c'est...

