Microsoft annonce un nouveau programme de rachats d'actions

Microsoft a annoncé mardi qu'il procèderait à un nouveau programme de rachat de titres de 40 milliards de dollars (36 milliards d'euros) au plus et qu'il augmentait son dividende de 8%. Le dividende est porté à 39 cents, soit trois cents de plus que le trimestre précédent. Le dernière relèvement du dividende remontait à septembre 2015.

Pas de date d'expiration

Le nouveau programme de rachat de titres n'a pas de date d'expiration et peut donc être clos à tout moment, a précisé Microsoft, ajoutant qu'il était bien parti pour achever d'ici au 31 décembre son actuel programme de rachat qui est aussi de 40 milliards de dollars. L'action gagnait 1% à 57,41 dollars en après-Bourse.