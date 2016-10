Nettement moins bien que The Voice

Je n'ai pas pu tenir sur la longueur. J'ai zappé au milieu, pendant une heure, pour revenir au moment où chacun récitait sa leçon, apprise et répétée pendant des heures, face caméra, sur eux président. Avec Sarko au milieu, on avait l'impression d'une photo gouvernementale à la sortie d'un de ses conseils des ministres. Heureusement qu'il y avait Jean-Frédéric pour apporter un peu de nouveauté.

EN GROS

tout va changer dès qu'ils seront élus. Ils vont tous faire ce qu'ils n'ont jamais fait quand ils étaient président, premiers ministres ou ministres. Logique. Ils ont tous été au contact des Français et ils ont tous compris "ce que veulent les Français". Donc rien n'a changé. Et ce n'est pas une surprise. Ce sont des politiciens professionnels et des professionnels de la politique. On n'a même pas eu un vrai pugilat tant le temps de parole était contrôlé. Je préfère The Voice.

PLUS DE BOUSSOLE AUX ÉTATS-UNIS

Toujours aussi peu de visibilité sur l'économie américaine. L'économie américaine va mieux que l'économie européenne. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire avec certitude sur une économie américaine qui affiche certes un taux de croissance satisfaisant de 2%, mais un taux largement inférieur à ce qu'ont pu connaître historiquement les États-Unis en sortie de crise. Signe de cette absence totale de visibilité, le sondage publié par le Wall Street Journal : 60% des économistes interrogés voient une récession dans les 4 prochaines années alors que les autres anticipent la période de croissance la plus longue de l'histoire des États-Unis puisque nous sommes déjà à 88 mois consécutifs de croissance positive.

LA "NOUVELLE ÉCONOMIE" SANS EMPLOI

Qu'est-ce qui explique cette incertitude ? Principalement la difficulté à analyser l'évolution de l'emploi. Pas pour des raisons conjoncturelles mais pour des raisons structurelles. Les prévisionnistes ne parviennent...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct