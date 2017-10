Nouveau triple record sur Wall Street

Cela devient presque quotidien. Nous assistons sur les marchés et en particulier sur les marchés américains à un comeback de ce qu'on a appelé les Trump Trades. Avec une force aussi impressionnante qu'après l'élection de Donald Trump.

L'EFFET BAISSE DES IMPÔTS

Le raisonnement aujourd'hui des investisseurs est le même qu'à l'époque : le programme économique de Trump va booster l'économie américaine et booster les profits des entreprises américaines et il faut donc mettre en place tous les trades qui permettront de profiter de cette nouvelle embellie.

La différence c'est qu'on a aujourd'hui des éléments tangibles.

Après les élections, les investisseurs rêvaient d'une baisse des impôts spectaculaires et d'un programme de relance par les investissements dans les infrastructures.

DU RÊVE À LA RÉALITÉ

Depuis une semaine environ, ils ont une certitude. L'administration Trump et les Républicains vont parvenir à un accord pour appliquer une baisse d'impôts dont les contours ont été précisés avec notamment la baisse de l'impôt sur les sociétés de 35% à 20% et des baisses d'impôts pour les particuliers. Il reste certes des sujets d'affrontement comme, et ce n'est pas un détail, la façon dont cette baisse d'impôts va être financée, et on parle de montants colossaux à trouver ou encore la taxation des hauts revenus qui divisent les Républicains qui ne veulent pas donner l'impression de faire une réforme fiscale uniquement pour les riches. Mais on sent depuis quelques jours que les lignes bougent et que le projet de réforme fiscale devient réalité.

QU'EST CE QUE LES TRUMP TRADES ?

Et les Trump trades ça consiste en quoi ?

Acheter massivement les actions des entreprises américaines qui profiteront largement des baisses d'impôts, acheter les valeurs bancaires, jouer la hausse des taux d'intérêt car qui dit accélération de la croissance dit probable accélération de l'inflation et donc probable...

