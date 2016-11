Nouvelle vague de records Ã  Wall Street

Journée folle mardi, dans le sud de Manhattan. Moins de deux semaines après avoir atteint un niveau record de 18.758 points, au lendemain de la victoire de Donald Trump lors de la présidentielle américaine, le Dow Jones Industrial Average, indice vedette de Wall Street, a franchi la barre des 19.000 points à la clôture pour la première fois de son histoire.

Le Nasdaq, à dominante technologique, a pris 17,49 points, soit 0,33%, à 5.386,35 points, et l'indice élargi S&P 500 4,76 points, soit 0,22%, à 2.202,94 points, finissant aussi tous deux à des niveaux sans précédent.

Optimisme sélectif

Wall Street poursuit donc sur sa lancée après deux semaines de plein essor dans le sillage de la victoire du républicain Donald Trump, en se concentrant résolument sur les aspects jugés les plus encourageants de son discours, en premier lieu sa volonté affichée d'engager un plan de relance et de mettre en place des réglementations moins contraignantes pour les banques et le secteur de la santé.

"Si l'on regarde l'ensemble des secteurs, on voit beaucoup de titres réagir à la perspective de ce plan économique", a souligné M. Cardillo. "C'est ce qui continue à alimenter cette flambée", a-t-il avancé, remarquant néanmoins que les indices avaient aussi pu profiter de l'annonce d'une hausse plus marquée que prévu des reventes de logements en octobre aux Etats-Unis.

Quid de la hausse des taux ?

Pour de nombreux analystes, le Dow Jones pourrait avoir atteint un plafond et ne pas parvenir à monter plus haut, avec notamment la perspective d'une hausse future de taux par la Réserve fédérale qui pourrait affecter la croissance et les marchés d'actions.

