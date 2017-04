On avait oublié la Chine

Les marchés chinois sont sous pression.

La France, et c'est un miracle, a tellement focalisé l'attention des investisseurs et des marchés depuis le début de la semaine, qu'on ne s'est pas aperçu de ce qui se passait en Chine depuis quelques jours.

SHANGHAI EN BAISSE

Ce matin l'indice de Shanghai a perdu jusqu'à 1.4% avant de rebondir un peu et a quasiment effacé sa performance de l'année. Une perte de plus de 5% en quelques séances. Et un plus bas niveau depuis 3 mois. La cause : la prise de conscience du gouvernement des risques qui pèsent sur le système financier chinois.

LES RISQUES FINANCIERS CHINOIS

Quels risques ?

Surendettement et spéculation boursière. C'est le président Xi Jinping lui-même qui a déclaré cette semaine qu'il fallait protéger la sécurité financière du pays. Rien que ça. Il a même convoqué le bureau politique du Parti pour entériner des décisions sur le sujet. Depuis la crise financière de 2008, la Chine a accumulé une dette monstrueuse que certains estiment à plus de 250% du PIB. Explosion du shadow banking, cette finance parallèle, explosion des placements risqués qui promettent des rendements élevés dans un environnement général de taux bas, explosion de la spéculation à crédit sur les marchés boursiers, explosion du crédit chez tous les acteurs publics ou privés de l'économie.

UN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ, POUR L'INSTANT

Quelles mesures ont été prises ?

Remontée de taux d'intérêt et drainage de liquidités par la banque centrale chinoise, réduction du levier sur la spéculation boursière, contrôle accru sur les crédits accordés par les banques et obligation de mieux identifier les créances douteuses sans parler des amendes et de quelques arrestations. Xi Jinping ne plaisante pas. Il veut s'attaquer au problème. Et on s'attend à des mesures encore plus sévères dans les jours qui viennent. Paradoxalement cette...

