On prend les mêmes et on recommence ?

Le crédit aux entreprises bat des records aux États Unis. Et pas n'importe quel crédit. Le crédit aux entreprises déjà endettées. Ces leverage loans, ces prêts à effet de levier, explosent. Selon l'agence S&P, ils ont progressé de plus de 50% en un an et on se retrouve au même niveau qu'en 2007, avant la crise.

MOINS DE PROTECTION, MÊME EN EUROPE

Et cela touche l'Europe aussi où l'on note une explosion des crédits covenant lite, c'est-à-dire des crédits avec très peu de covenants. Un covenant, c'est un engagement à respecter certaines contraintes par exemple de taux d'endettement. Donc de plus en plus de levier, de moins en moins de contraintes et donc de moins en moins de protection pour les investisseurs.

LA SOIF DE RENDEMENT

Pourquoi les investisseurs acceptent il de prêter avec aussi peu de protection ?

L'argent leur brûle les doigts. Avec la politique toujours accommodante des banques centrales, l'argent coule toujours à flots et avec des taux d'intérêt proche de zéro, les investisseurs sont dans une course perpétuelle au rendement. Du rendement, du rendement. Qu'importe le risque. Et les dettes à haut rendement qui n'ont plus de haut rendement que le nom tant leurs taux ont chuté aiguisent l'appétit des investisseurs.

BACK TO THE FUTURE

On refait encore les mêmes erreurs.

Même si la situation économique est très saine et la situation des entreprises, tant américaines qu'européens, très solide, la banque de règlements internationaux note que le niveau d'endettement des entreprises américaines n'a jamais été aussi élevé. On savait déjà qu'un des jobs les plus recherchés aux États-Unis était celui de vendeur de subprimes, voici revenu aussi le temps du surendettement massif et du levier de sociétés qui sont déjà très endettées. Tout va bien pour l'instant, donc tout le...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct