Natixis : Potentiel de hausse épuissé (R880S)

(Zonebourse.com) Le titre Natixis vient de profiter un rebond technique qui devrait laisser place à une consolidation;

Le titre arrive sur un essoufflement technique, les prix ont progressé sensiblement depuis plusieurs semaines et les moyennes mobiles montrent des signes d’affaiblissement. L’orientation haussière s’est vue bloquée par la résistance des 5.69 EUR et la configuration actuelle pourrait permettre au titre de repartir dans un mouvement baissier pour viser le support moyen terme qui est situé sur la zone des 4.9 EUR. De plus, les bandes de bollinger se sont resserrées signe d’une baisse sensible de la volatilité;

Ces éléments purement techniques militent pour une prise de position à la vente afin pour jouer le retour sur le support à 4.9 EUR.

On utilisera le turbo put Société Générale R880S qui cote 1.3 EUR pour une barrière désactivante à 6.4 EUR et une échéance au 16/06/2017. Le ralliement des 4.9 EUR permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 48% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation fixé vers 5.7 EUR limitera le risque à %30.

Zonebourse.com

- Laurent Polsinelli