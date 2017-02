Retour des intérêts acheteurs

[PARA]Le LYXOR UCITS ETF EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS - C-EUR permet d'investir dans un portefeuille obligataire d'actions à l'exclusion des valeurs financières. Le pays le plus représenté est l'Allemagne (26,5%) puis viennent les Pays Bas (25%) les USA (18,7%), le Royaume Uni (14%). La France ne représente ici que 4%. A long terme l'enjeu est de déterminer si la tendance haussière qui dominait depuis de longues années peut revenir sur le devant de la scène. Pour confirmer ce scénario, il faudrait dépasser le plus haut historique inscrit à 136,80 points pour libérer le potentiel haussier. Si on se réfère au discours actuel des économistes, cette éventualité est difficile à provoquer. La configuration de moyen terme est plutôt neutre voire négative à ce stade. [PARA]L'enjeu de court terme est plus limité, il s'agit de retourner sur ce plus haut historique inscrit à 136,80 points en août 2016. Nous faisons référence ici à des cours de clôture et non à des plus hauts inscrits en séance. Il est intéressant de noter que le retournement haussier sur les taux est intervenu dès le mois de juillet, il a fallu plusieurs semaines avant que les obligations corporate se retournent aussi. Cela montre leur solidité, pas seulement un délai de réaction lent. La configuration technique est la suivante. Les cours se reprennent avec force depuis l'important seuil de retracement de Fibonacci de 50%. Ce dernier est situé à 131,30 pts. 2 contacts successifs sont intervenus sur ce niveau, comprendre 2 tentatives successives des intérêts vendeurs (« bears ») ont échoué. Ce double échec portait en lui les germes d'une contre-attaque de la part des intérêts acheteurs ou d'un rachat des positions short (vendeuses à découvert). Le dépassement du seuil de 38,2% localisé à 133,60 pts donne signal d'achat. Ce niveau correspondait aussi au point haut du 2 janvier 2017 et au passage de la moyenne mobile 50 jours. Les prochains objectifs sont maintenant 134,89 pts et 136,80 pts. Le seuil d'invalidation est placé sous 131,30 pts. [PARA]