Sur le point de déclenchement

[PARA]Le Lyxor PEA S&P 500 permet d'investir sur l'indice large de la Bourse de New York. Ce dernier est très diversifié : chaque titre et chaque secteur voit sa pondération réduite pour réduire son influence particulière sur l'indice. Le secteur le plus important est les technologies de l'information avec 20%. Les 3 principales valeurs sont Apple (3,2%), Microsoft (2,5%) et Exxon (2%). La tendance moyen terme est haussière mais il ne faut pas avoir le vertige au niveau actuel de valorisation. Les investisseurs doivent donc être prudents s'ils veulent profiter de la tendance. Le support clé concernant l'horizon moyen terme est 14,40 EUR. Ce niveau correspond à la base du plateau formé lors de l'été et de l'automne 2016. Fixer un objectif est plus délicat car nous sommes dans le territoire inconnu des nouveaux plus hauts historiques. Cependant, le seuil psychologique des 18 EUR se détache. Il s'agit en fait d'une projection du mouvement précédent.[PARA]A plus court terme, le mouvement se décompose en une succession de phases ascendantes et de phases d'accumulations pendant lesquelles le marché consolide. Pour l'instant, les corrections sèches et les retracements sont absentes. Une consolidation à plat assez proche d'une figure en rectangle est en formation depuis le 16 décembre. Le dépassement de la résistance graphique située à 16,80 EUR permettrait de libérer le potentiel haussier. Les prochains objectifs seront alors 17,40 EUR avant d'atteindre le niveau de moyen terme situé à 18 EUR. La configuration reste positive à court terme. Le premier support est le bas du rectangle situé à 16,15 EUR. Le niveau d'invalidation ou « stop loss » est 15,74 EUR, il s'agit du support du 6 décembre 2016 renforcé par le passage de la moyenne mobile 100 jours.[PARA]