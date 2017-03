Vers les plus hauts historiques

[PARA]Le Lyxor DAX comprend les plus belles valeurs allemandes et permet d'investir sur l'indice phare de la Bourse de Francfort à savoir le DAX 30. Le secteur de l'industrie est bien représenté (15%) ainsi que les biens de consommation (21%), les matériaux de base (20%) et les sociétés financières (17%). On y retrouve de grands noms comme Siemens (10%), Bayer (9%), Sap (8%), Basf (8%), Allianz (7%) et Daimler (7%). A moyen terme, la dynamique est redevenue haussière à partir du mois de février 2016. L'indice est maintenant en phase d'accélération et se dirige vers ses plus hauts historiques. 120 approximativement avait été atteint en avril 2015. [PARA]Après une phase de consolidation latérale intervenue à la fin de l'été et à l'automne, le DAX est maintenant en phase de hausse rapide. Le consensus aboutit à une large victoire des intérêts acheteurs qui emportent l'adhésion du marché. Les bornes de l'intervalle étaient 103,30 EUR et 98,20 EUR. Le nouveau point clé à court terme est 110 EUR, il correspond au précédent point haut et ancienne résistance de décembre 2015. Cette résistance est devenue support, ce phénomène est appelé « inversion de polarité ». Après la forte hausse de la fin d'année 2016, les prix sont revenus doucement se poser sur ce pivot pour mieux repartir. Les prochains objectifs sont 120 EUR à savoir le plus haut historique de 2015 et 125,10 EUR qui correspond à la projection de la dernière séquence haussière. La moyenne mobile 50 jours joue le rôle de support dynamique, son point de passage est légèrement supérieur à 110 EUR. La configuration reste haussière à court terme. [PARA]