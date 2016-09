Progression spectaculaire du niveau de vie aux États-Unis

Vous savez qu'on se pose sans cesse la question de savoir si les États-Unis vont bien, trop bien ou s'ils s'apprêtent à entrer en récession. Tout ça pour connaître le sens du vent des taux d'intérêt. Hier, on a eu un chiffre spectaculaire. Le revenu moyen des ménages aux États-Unis a bondi de 5.2%. On n'a pas vu une telle progression depuis que cet indicateur existe, c'est-à-dire depuis 1967.

TOUT VA TRÈS BIEN, MERCI POUR EUX

On est tout proches maintenant des niveaux de l'avant crise de 2008 et du record historique de 1999. Et, point essentiel, la classe moyenne en profite largement. Grâce à la baisse du chômage principalement. Les États-Unis sont à un niveau de plein emploi. On a beau critiquer leur politique de jobs low cost, le niveau de vie de la classe moyenne progresse largement. C'est aussi grâce à la hausse des salaires et notamment du salaire minimum et à une inflation qui reste très basse.

MOINS DE PAUVRES

Conséquence heureuse : le taux de pauvreté chute lourdement de 14.8% à 13.5%. C'est ça qui est passionnant dans ce rapport : la progression profite à toutes les catégories de la population sans exception aucune. Est-ce que ces chiffres vont avoir un impact sur la campagne américaine ? L'argument de Trump c'est que l'Amérique va mal et en particulier la classe moyenne. Ces chiffres le contredisent mais cela ne le dérange pas beaucoup. Et l'Américain moyen a tout de même l'impression qu'il s'est appauvri et que c'était mieux avant. Ces chiffres sont un signe fort ; on se demandait quand l'amélioration de l'emploi aux États-Unis aurait un impact sur le niveau de vie des Américains. C'est le cas maintenant. La Banque centrale américaine va devoir aussi en tenir compte.

