Rencontre au sommet

Cette semaine tous les regards seront tournés vers la Floride où aura lieu la première rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Cette rencontre va être suivie de très près par les investisseurs car elle va être déterminante. Elle va donner le ton de la véritable politique américaine en matière de commerce international.

TRUMP ABOIE MAIS NE MORD PAS

Avouons-le, nous sommes un peu perdus. Le protectionnisme a été un des thèmes les plus rudes de la campagne de Trump. S'il était élu, on allait voir ce qu'on allait voir. Mais depuis il ne s'est rien passé. À tel point que tous les pays visés par Trump dans la campagne ont vu leurs marchés exploser à commencer par le Mexique. Les investisseurs pensent que Trump multiplie les déclarations incendiaires mais qu'il n'agira pas.

UN SOMMET AMICAL ?

Est-ce qu'on a des indications sur la position que Donald Trump va adopter ?

Dans une interview au Financial Times ce matin, il manie, comme à son habitude, la carotte et le bâton. Il menace de frapper la Corée du Nord, il menace de mettre en place des droits de douane, il menace de bloquer certaines importations et de l'autre côté il déclare, je cite "j'ai beaucoup de respect pour la Chine et son président et je ne serai pas surpris si nous parvenons à un accord spectaculaire". Rappelez-vous la rencontre avec le premier ministre japonais, un autre ennemi commercial désigné, qui s'est terminée par une partie de golf extrêmement chaleureuse.

UN ACCORD DE PRINCIPE MAIS DEUX ROUTES TOTALEMENT DIVERGENTES

On peut donc s'attendre à un accord ?

Un accord de principe peut-être. Sur les grands principes. Mais Trump devra agir car la Chine ne fera pas de vraies concessions. Le plus surprenant depuis l'élection de Trump,...

