Seuls 4 Français sur 10 payent un impôt...

Selon l'administration fiscale, seulement 42,8 % des ménages français payent l'impôt sur le revenu. Un record depuis 50 ans. Et puisque les Français sont de moins en moins à payer, mais que les recettes de l'administration fiscale ne baissent pas, c'est que les Français qui payent l'impôt payent de plus en plus...

16,1 millions de foyers étaient imposables en 2016, soit 1 million de moins qu'en 2015. Et donc 21,5 millions de foyers étaient exonérés d'impôt en 2016... De 2014 à 2016, trois gestes fiscaux du gouvernement ont concerné le bas du barème de l'IR : Baisse forfaitaire, suppression de la tranche à 5 % et réforme de la décote. Et le fossé devrait encore se creuser en 2017.

à payer des impôts. La dernière mesure de François Hollande, effective pour les revenus 2016, consiste en une réduction de 20 % de l'impôt pour les revenus inférieurs à un certain seuil, et devrait faire sortir 150.000 ménages de l'impôt. Depuis la crise de 2009, vous n'avez jamais été aussi peu à payer des impôts et, conséquence logique, on va vous demander de payer de plus en plus...

Le FMI a nettement relevé hier sa prévision de croissance du PIB en Espagne pour 2017, de 2,6 % à 3,1 % ! Grâce notamment au dynamisme de la consommation, du tourisme et des exportations....

