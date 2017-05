Success story

Quelle que soit la sensibilité politique, on ne peut qu'être bluffé par le parcours de Macron et la rapidité de son accession au pouvoir. Du jamais vu. En France bien sûr. Mais pas seulement. Voir une start-up devenir en moins d'un an la première capitalisation du CAC 40 est une expérience spectaculaire. Espérons qu'elle permettra enfin à la France de se réformer et de rebondir économiquement.

LA RECETTE DU SUCCÈS

Le New York Times a bien résumé la recette du succès de Macron : "Luck, political skill and France's dark past". C'est tout à fait cela. À 39 ans, Macron, grâce à ces éléments, a disrupté la vie politique française. Contre toute attente. Il lui reste maintenant à obtenir une majorité parlementaire pour le soutenir et à convaincre les 10 millions de personnes qui ont voté contre lui et les 16 millions de personnes qui ont voté blanc ou se sont abstenues de la nécessité de mener des réformes structurelles.

PETITE PAUSE SUR LE MACRON TRADE

On avait eu le Trump trade après l'élection de Novembre aux États-Unis. On a eu le Macron trade avec la victoire de Macron au premier tour. Le Macron trade consistait à acheter le CAC bien sûr, et en particulier les valeurs bancaires, acheter l'euro, jouer la baisse de l'écart de taux entre les taux allemands et français, mais pas seulement et c'est là qu'était la grande surprise puisque le Macron trade a largement dépassé les frontières françaises, il a aussi poussé à la hausse les indices européens, américains et a même fait chuter hier l'indice de volatilité sur les actions américaines en dessous du niveau historique des 10%. Le mouvement a été puissant. Et là on marque un temps d'arrêt. Un petit temps d'arrêt.



UNE PAUSE POUR...

