Profitons du calme relatif de cette belle journée de Thanksgiving et de la fermeture des marchés américains, pour prendre un peu de recul sur ce que nous sommes en train de vivre sur les marchés. Sur tous les marchés sans exception, changes, taux, actions et matières premières. En moins d'un mois, nous voilà confrontés à un environnement de marché qui a brutalement et radicalement changé.

LES TAUX

Commençons par les taux. Nous assistons à un véritable krach des emprunts. Une envolée de taux d'intérêt. Là ce sont les États-Unis qui mènent la danse. Pour la première fois depuis l'été 2015, le taux de référence, le taux d'emprunt à 10 ans a atteint les 2.40% après une hausse spectaculaire hier. Et tous les taux d'intérêt dans le monde suivent. Ce qui ne manquera de poser des problèmes de service de la dette pour la plupart des pays développés, y compris la France, qui sont surendettés.

LES ACTIONS

Et malgré ça les indices boursiers eux aussi s'envolent. Je dis « malgré ça ». Car, en temps normal, une hausse des taux devrait provoquer une pression sur la Bourse américaine et les bourses en général. Rappelons en effet que le rebond des indices boursiers depuis 2009 a été alimenté par l'incroyable effondrement des taux d'intérêt. Mais pour l'instant, la hausse des taux n'empêche pas les indices boursiers de voler de record en record.

LES MONNAIES

Et puis il y a les changes. Avec un nouveau record tous les jours pour le dollar au plus haut ce matin depuis 13 ans. Une hausse du dollar qui va devenir rapidement un sujet politique sensible. Car face au dollar, ce sont des monnaies comme le yen et le yuan qui chutent. Et Trump avait promis de s'attaquer au dumping asiatique et en particulier au dumping chinois....

