The Macron trade

Il y a eu le Trump trade qui a permis aux marchés américains de s'envoler entraînant dans leur sillage, mais avec du retard, les marchés européens. Il y a aujourd'hui le Macron Trade qui permet aux indices européens de s'envoler, en laissant sur place les indices américains.

La hausse du CAC, 1.35% sur la seule journée d'hier, à 5372 points, la hausse des indices européens dans la foulée de 1%, ainsi que l'envolée de l'euro qui se rapproche ce matin des 1.10 dollars sont les signes que les investisseurs misent sur une victoire de Macron au deuxième tour bien sûr mais également sur le fait qu'il parviendra à avoir seul, ou avec des partis qui se rallieront à lui, la majorité à l'Assemblée. Impressionnant de voir l'impact qu'a un évènement en France sur des marchés bien au delà de nos frontières. Décidément, tout réussit à Macron. Bluffant.

PAS D'EFFET MACRON CEPENDANT SUR LE PÉTROLE...

Le pétrole a lourdement chuté. Voilà un marché où les investisseurs et les traders s'arrachent les cheveux. Le pétrole a perdu près de 5% hier. On est au niveau le plus bas depuis 5 mois. Et pour l'instant rien ne semble freiner la rechute. Je vous rappelle que le pétrole s'était effondré sous les 30 dollars sous la pression de l'Arabie Saoudite et qu'il avait rebondi largement au dessus des 50 dollars toujours sous la pression de l'Arabie Saoudite qui cherche à rétablir ses finances publiques et à favoriser l'introduction en bourse de sa compagnie pétrolière nationale Aramco.

POURQUOI CETTE CHUTE ?

La réduction de la production de pétrole de novembre dernier par l'OPEP, une réduction qui a permis le rebond significatif du pétrole, est compensée par la hausse de la production américaine de schiste. Même si...

