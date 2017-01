Donald Trump sera ce soir le 45eme président américain. C'est le T day. Le Trump Day. Je sais que la mode est de ne plus être surpris par rien et de répéter inlassablement que "tout est possible" mais Trump président des États-Unis c'est vraiment un événement que personne ne pouvait imaginer.

LES MARCHÉS PRO-TRUMP

Et que les marchés soient à un cheveu, blond bien sûr, de leurs records historiques avec une volatilité au plus bas, ça c'est vraiment surréaliste. Aujourd'hui commence une expérience totalement surnaturelle. La confiance des marchés m'étonne chaque jour mais je la comprends mieux. Et finalement c'est beaucoup plus simple que je l'imaginais. Et beaucoup plus rationnel.

MOINS D'IMPÔTS= PLUS DE BÉNÉFICES

Les analystes s'accrochent à un chiffre. Si Trump baisse drastiquement l'impôt sur les sociétés comme il s'y est engagé, et il le fera car il aura le soutien du Congrès américain sur ce point, les profits des entreprises américaines vont exploser. Le consensus parie sur une progression de 15% du bénéfice par action. Et donc, c'est presque mécanique, une progression de 15% ou plus du marché. C'est à ce raisonnement basique mais inattaquable que s'accrochent les investisseurs.

LES FACTEURS DE RISQUE

Ce raisonnement est juste mais trop limitatif. Il ne tient pas compte de la multitude des facteurs de risque que présente la présidence Trump : l'impréparation et le manque de professionnalisme des équipes gouvernementales, la popularité déjà faible, l'hostilité ouverte de Washington, les conséquences d'une politique de taxes aux frontières et de protectionnisme, l'hostilité de la Banque centrale américaine avec comme conséquence, et c'est peut-être l'élément essentiel, des hausses de taux à répétition. Tout cela m'amène à penser que le T day ne sera pas le début d'un long fleuve tranquille. Mais pour l'instant c'est la curiosité et la confiance aveugle qui prévalent et...

