Vous et moi n'avions rien compris. Et nous sommes bien les seuls. Nous pensions que l'élection de Trump était impossible et qu'elle serait une catastrophe absolue pour le monde entier. En fait, pas du tout. Il a suffi de quelques heures pour qu'on nous explique d'abord que l'élection de Trump était prévisible et qu'elle est en fait la meilleure nouvelle qu'on pouvait attendre.

TOUS FANS DE TRUMP ?

Je passe sur le fait que les médias et les experts passent leur temps depuis mercredi à nous expliquer pourquoi ils se sont trompés mais qu'en fait ils ne se sont pas trompés et qu'ils ont tout compris maintenant. Mais ce qui me fascine c'est la rapidité avec laquelle ce qui devait être LA catastrophe absolue devient la meilleure nouvelle qu'on pouvait espérer. Le monde bascule dans la Trumpmania...

TOUS FANS DE TRUMP ? (SUITE)

En fait tout le monde est fan de Trump. La Bourse parce que la relance de 1000 milliards et la baisse des impôts va permettre à la croissance de s'envoler, les banques américaines parce qu'elles vont enfin pouvoir provoquer de nouvelles crises puisqu'il va y avoir moins de régulation, les banques centrales parce que Trump va enfin permettre à l'inflation de passer les 2%, les Républicains américains parce qu'ils ont tous les pouvoirs, les Démocrates américains parce qu'ils se sont enfin débarrassés des Clinton et des vétérans pro-establishment et vont pouvoir basculer dans une version américaine branchée du socialisme, les Saoudiens et les sunnites parce que Trump va dénoncer l'accord avec l'Iran, l'Iran parce qu'en fait Trump ne va pas tenir ses promesses de campagne et ne va pas dénoncer l'accord...

TOUS FANS DE TRUMP (SUITE)

Les latinos, non-mexicains, installés aux États-Unis parce que les Mexicains leur donnaient une mauvaise réputation, les Mexicains en situation régulière parce...

