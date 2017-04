Trump a attaqué

Trump s'est démarqué d'Obama au plan de la politique internationale. Il a lancé une attaque sur la Syrie en réaction aux bombardements chimiques. Une frappe chirurgicale pour l'instant mais une frappe qui marque un tournant et une frappe qui montre, et c'est probablement le but également, que Trump n'est pas totalement bloqué et qu'il est tout de même président des États-Unis.

LA RÉACTION DES MARCHÉS

ET c'est très intéressant de voir à ce stade de la journée quels marchés ont bougé et dans quelles proportions. Tout d'abord une constatation générale. On n'a pas encore de mouvements d'amplitude significative. Pas de panique. Pas de chute brutale d'indices boursiers. Pas de volumes exceptionnels sur les marchés à terme qui fonctionnent quand les marchés officiels sont fermés. Les investisseurs ont été surpris, comme tous les observateurs, par la rapidité de la réaction de Trump et également par le timing de la frappe en pleine rencontre avec le président chinois.

COMME DANS LES LIVRES DE TRADING

Quels sont les marchés qui ont le plus réagi ?

À l'école du trading et de l'investissement, on vous apprend qu'en cas d'évènement géopolitique on réagit en vendant les indices boursiers, ils baissent mais ce n'est pas une vraie chute, on achète le dollar, il monte un peu, on achète le yen qui est considéré comme une valeur refuge, il monte un peu aussi, on achète aussi les obligations d'état, autre valeur refuge, mais surtout on achète l'or et l'or a atteint son niveau le plus haut depuis février et évidemment si l'évènement géopolitique se situe au Moyen Orient et c'est le cas on achète le pétrole, et là aussi on est remonté au plus haut niveau depuis un mois.

QUEL IMPACT SUR LE MOYEN TERME?

Est-ce que cette action militaire peut avoir un impact plus durable sur...

