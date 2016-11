Trump à la Maison-Blanche ? Panique sur les marchés mondiaux

[Article publié le 9.11. à 7h18, mis à jour à 8h20]

Vers 6h ce matin, le baromètre établi en direct par le New York Times, donnait plus de 90% de chances à Donald Trump de conquérir la Maison-Blanche.

Alors que les instituts de sondage ne lui accordaient que peu de chances de remporter le scrutin présidentiel avant le décompte des voix, le milliardaire populiste Donald Trump, 70 ans, a remporté l'Etat de Floride et d'autres territoires importants comme l'Ohio, la Caroline du Nord ou encore la Pennsylvanie, se rapprochant un peu plus d'une victoire choc face à Hillary Clinton pour succéder à Barack Obama à la Maison-Blanche.

Dans une redite du Brexit, les marchés et les monnaies plongeaient aux Etats-Unis et au Mexique, ainsi qu'en Asie. Les marchés européens devraient eux aussi ouvrir en forte baisse d'après les analystes ce matin à l'ouverture.

"C'est une hécatombe sur les marchés alors que Trump se rapproche de la Maison-Blanche", a résumé dans une note Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Les marchés craignent que l'entrée du milliardaire à la Maison-Blanche ouvre une période de turbulences et d'incertitudes économiques et politiques alors qu'ils anticipaient mardi la victoire de la démocrate Hillary Clinton, considérée comme la garante du statu quo.

Au cours de la campagne, Donald Trump a menacé de remettre en cause plusieurs grands accords de libre-échange multilatéraux et d'imposer des barrières douanières aux importations américaines en provenance de pays comme le Mexique ou la Chine, ce qui pourrait peser sur le commerce international et donc sur la croissance mondiale.

Vers 06h00 GMT, alors que Donald Trump était donné en tête sur sa rivale sans pour autant s'être assuré les 270 grands électeurs nécessaires pour l'emporter, les marchés actions, le dollar, et la plupart des matières premières étaient en forte baisse tandis que des valeurs refuges comme les emprunts d'Etat, le yen japonais et l'or étaient recherchés.

Le peso mexicain (le "thermomètre Trump") à son plus-bas

Le peso mexicain plonge ainsi de 13% face au dollar mercredi matin, après avoir touché un plus-bas historique face au dollar. Le dollar, lui, chute face aux principales devises internationales tandis que les Bourses asiatiques dévissent à mesure que le candidat républicain Donald Trump accumule les victoires dans les Etats clefs dans la course à la Maison-Blanche.

La devise mexicaine, considérée comme le "thermomètre Trump", est tombée à un plus bas historique face au billet, pâtissant des menaces de Donald Trump de remettre en cause les accords de libre-échange entre les Etats-Unis et le Mexique.

Aux Etats-Unis, les contrats à terme sur les deux principaux indices du marché - qui reflètent le sentiment des investisseurs pour l'avenir - décrochaient aussi, de plus de 4%.

A Londres, à quelques heures de l'ouverture, la Bourse perdait près de 5% sur les marchés à terme.

Au Japon, une grande dégringolade

En Asie, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo chutait de près de 6% mercredi à moins d'une heure de la clôture, les acteurs du marché craignant de plus en plus une victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a perdu 928,93 points (5,41%) à 16.242,45 points. L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a cédé 62,33 points (4,57%) à 1.301,16 points après avoir pourtant passé, comme le Nikkei, une grande partie de la matinée en territoire positif. L'activité était très dense à Tokyo, avec près de 3 milliards de titres échangés sur le premier marché une heure avant la fermeture, soit près du double d'une journée moyenne ces derniers mois.

Et la chute pourrait être plus lourde encore, avertit Daisuke Uno, chez Sumitomo Mitsui Banking, rappelant que l'indice boursier japonais Nikkei avait lâché près de 8% le 24 juin, juste après le choc du Brexit. Le ministère des Finances et la Banque du Japon (BoJ) devaient se réunir sous peu.

Hong Kong lâchait au même moment près de 3%, Sydney 2%, Shanghai 1,3% et Bombay jusqu'à 6%, affecté en outre par une annonce choc du gouvernement indien pour lutter contre l'argent noir.

Franc suisse, or... les valeurs refuges à la hausse

Dans ce contexte, l'or, valeur refuge, s'est nettement apprécié, à 1.337,38 dollars l'once, contre 1.268,30 dollars en début de matinée. Les investisseurs se précipitaient aussi sur le marché de la dette: le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reculait à 1,722%, contre 1,867% quelques heures auparavant, et celui des obligations japonaises glissait en terrain négatif.

Le franc suisse, une valeur refuge par excellence -de celles derrière lesquelles les investisseurs viennent se retrancher dans les phases de turbulences sur les marchés-, grimpait mercredi matin face au dollar, reflétant la nervosité des marchés en attendant le verdict définitif des urnes sur l'élection présidentielle américaine.

A 6H07 GMT, le franc suisse s'appréciait de 2% face au dollar, la parité se situant 0,9583 dollar pour un franc suisse, après avoir amorcé un mouvement de nette hausse dans le milieu de la nuit.

A noter enfin, le déclin des cours du pétrole. Vers 05H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en décembre, fléchissait de 1,56 dollar à 43,42 dollars et le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en janvier, cédait 1,41 dollar à 44,63 dollars.

(avec AFP et Reuters)

