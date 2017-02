Trump enflamme Wall Street

Le Trump rally semblait s'essouffler. Mais Trump a enflammé les indices boursiers et les a propulsés à des nouveaux niveaux records. Avec un seul mot: "taxes" (NDLR: impôts en Français...). C'est parti. Trump va respecter sa promesse de campagne. Il va baisser massivement les impôts. Les annonces seront faites dans 2 à 3 semaines.

PHÉNOMÉNALES

Trump n'a pas donné de détails. Il a juste annoncé que les baisses d'impôts seront phénoménales. Et on veut bien le croire. Baisse des impôts des sociétés. Baisse des impôts sur le revenu de la classe moyenne. Et là, il n'y aura pas d'opposition de la justice, ni du Congrès. Trump continue sa croisade pro-business.

AMERICA FIRST

Ce qui frappe le plus dans les annonces récentes de Trump sur les banques et sur les impôts, c'est qu'il donne aux États-Unis un avantage compétitif "phénoménal" qui ne peut que provoquer une accélération brutale de la croissance et une nouvelle vague de baisse du chômage. Alors que l'économie américaine tourne déjà bien et que les États-Unis sont en situation de plein-emploi. Les États-Unis vont capter une part importante de la croissance mondiale et ils vont connaître la situation, enviable, de surchauffe économique. On est loin de nos 1.1% de croissance et 10% de chômage.

LA RÉACTION DES MARCHÉS

Ne s'est pas faite attendre. Le Dow a progressé de 0.59% à un nouveau record: 20 172 points. Idem pour le S&P qui a dépassé largement les 2300 points. Ce matin, les marchés asiatiques ont amplifié la hausse avec un Nikkei en hausse de 2.59% aux portes des 20 000 points sur une envolée du dollar/yen à 113.75. Le sterling reste ferme à 1.25 dollars et l'euro glisse à 1.0650. L'or a glissé à 1224 dollars et le pétrole reste au-dessus des 53...

