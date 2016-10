Trump ne veut pas Ãªtre PrÃ©sident

C'est ce que je me tue à vous répéter depuis des semaines. Son unique but est de valoriser sa marque en créant un média pour la classe moyenne blanche américaine, un média qui connaîtra un succès sans précédent pendant la présidence d'une Hillary Clinton totalement impopulaire. Le FT révèle ce matin que Trump, par le biais de son gendre, est déjà en négociations pour un réseau télé.

TRUMP TV

Jared Kushner, le gendre de Trump, a négocié avec Lion Tree, banque d'investissement spécialisée dans les médias, la création ou l'acquisition d'un groupe de médias, principalement télé. Les négociations n'ont pas abouti mais les recherches continuent. Trump pourrait plus simplement s'allier à Fox News pour créer Trump TV. À suivre.

LE BAL DES PRÉTENDANTS

C'est parti. L'odeur du sang, après la publication du livre sur les confidences d'Hollande, a excité les ambitions personnelles. Sur les rangs d'une succession éventuelle, en première ligne Royal et Valls qui ont saisi le prétexte de Notre Dame des Landes pour afficher leur rivalité. Montebourg est en embuscade. Comme Macron qui lui ne passerait pas par la case primaire.

IL N'EST PAS FOU AFFLELOU

En voilà un qui sait bien, très bien, utiliser la Bourse. Il s'apprête à s'introduire en Bourse et ce sera la plus grosse introduction de l'année sur la Bourse de Paris. 757 millions de CA, 30% à l'étranger, 1200 boutiques. Afflelou avait déjà coté son groupe en 2002. Puis l'avait sorti de bourse en 2006 avec un fonds. S'introduire au plus haut, sortir au plus bas... On se demande si on aura une deuxième action gratuite si on en achète une. Tchin-tchin.

BLUFFANT

On reparle de Peugeot à l'occasion d'une fuite sur un document de la direction qui fait état d'une suppression de 2000 postes, sans licenciement. Tollé général, comme d'habitude. La...

