Un 1er mai en France

Hier lundi 1er mai, jour de fête du travail, les traditionnels défilés syndicaux se sont transformés en meetings politiques, et en affrontements, aux micros ou dans la rue, entre deux visions opposées de la France. Ou plutôt trois : Les pro-Macron, les pro-Le Pen, et les pro ni-ni (ni Macron ni Le Pen). On n'a pas fêté le travail hier mais en même temps avec 10 % de chômage c'est bien normal ?

MACRON EST EN TÊTE

Selon plusieurs sondages réalisés ce week-end, Macron est le favori du second tour et devrait recueillir autour de 60 % des voix. Une avance importante même si :

1. On est bien sûr très loin du score de Chirac en 2002

2. Macron perd un peu de terrain depuis qu'il a fêté sa victoire un peu trop vite et un peu trop fort

3. Le taux d'abstention devrait être tellement élevé qu'il faudra (encore) ne pas crier victoire trop vite et se tourner tout de suite vers les législatives.

L'UE UNIE ET FERME

La cohésion entre les pays membres de l'UE face à Londres pour la négociation du Brexit est vraiment épatante. Samedi lors du sommet européen, il n'a fallu que 4 minutes pour se mettre d'accord sur les grands principes qui devront guider la négociation avec Londres. Et les responsables européens se disent très inquiets de l'état de « déni » dans lequel se trouve le Royaume-Uni vis-à-vis des conséquences du Brexit. Une très bonne publicité pour l'Europe à quelques jours du second tour des présidentielles françaises.

COMMENT DIT-ON COMEBACK EN ITALIEN ?

Et quel comeback ! Après avoir démissionné après son échec au référendum constitutionnel de décembre 2016, Matteo Renzi a été réélu à la tête du Parti démocrate italien avec 71 % des voix. Pas « une...

