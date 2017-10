Une croissance meilleure mais pas exceptionnelle

Le gouvernement a revu ses prévisions de croissance à la hausse. 1.8%. C'est mieux certes. Mais ce n'est pas exceptionnel. La France a accumulé un tel retard de croissance depuis 5 ans sur le reste de l'Europe et sur l'Allemagne en particulier qu'il est normal que nous assistions à un rattrapage. Un rattrapage partiel seulement.

LA CROISSANCE FRANÇAISE

Une fois passé l'effet de rattrapage après plusieurs années de surplace, nous verrons si nous avons enfin la capacité à générer de la croissance. De la vraie croissance. De la croissance supérieure à 1 ou 1.2%. Selon les Echos, les économistes de Bercy ont jugé que la croissance potentielle de la France était de 1.25% par an. Trop faible, beaucoup trop faible. En cause, une économie française encore trop bridée. La solution: des réformes structurelles majeures.

IL PARAIT

que ça va se tendre. La base du syndicat FO reproche à sa direction d'accepter trop facilement les réformes Macron, et en particulier la loi Travail. Elle veut une forte mobilisation (Le Figaro). Alors qu'au même moment, les fonctionnaires veulent se mobiliser avec une manif le 10 octobre, les étudiants aussi contre la baisse de l'APL, les routiers à nouveau. Et, en plus, la suppression de l'ISF fait grincer des dents au sein même de la majorité. Bonne ambiance.

LE CHAOS ESPAGNOL

Le referendum Catalan n'aurait pas pu se dérouler plus mal. Violences. Images de la police espagnole évacuant avec violence les centres de vote. Confiscation des urnes. Près de 500 blessés. Le fossé entre Madrid et Barcelone a rarement été aussi profond. La Catalogne se déclare prête à prononcer son indépendance. La situation semble inextricable.

À QUEL MOMENT

décide t'on qu'on est face à un acte terroriste? Quand un homme à Marseille se rue avec un couteau pour tuer des passants en lançant...

