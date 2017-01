Une expérience économique en live

La Banque centrale américaine a publié le compte rendu de sa dernière réunion de l'année. Et il est passionnant. Au-delà du fait que c'est lors de cette réunion que la hausse des taux a été déclenchée, ce qui frappe surtout c'est l'omniprésence de Trump et des conséquences de sa politique sans que son nom soit cité même une fois.

L'EXPÉRIENCE TRUMP

Car finalement la vraie question de 2017 c'est ça : On n'a plus tellement de doutes, compte tenu des dernières déclarations et surtout des derniers tweets, sur le fait que le président Trump va appliquer le programme économique du candidat Trump. Un programme radical qui devrait avoir des conséquences massives sur l'économie et les marchés.

TRUMP=REAGAN ?

On fait souvent le parallèle entre Reagan et Trump...Et ce parallèle ne tient pas la route une seconde car Reagan est arrivé sur une économie atone et sur des marchés boursiers qui avaient fait du surplace avec un Dow Jones qui n'avait pas décollé des 1000 points depuis 10 ans. Là c'est totalement différent et c'est justement ce qui inquiète la FED. Car Trump arrive dans une Amérique qui est déjà dans une situation de plein-emploi, avec une croissance forte même si on est loin des standards de croissance de sortie de crise, et surtout des marchés boursiers qui sont déjà à des niveaux records. 20,000 points, ce n'est pas 1,000 points et même si on prend le Dow Jones ajusté de l'inflation et donc directement comparable à son niveau actuel, il était à peine à 3000 points. Et tout ça inquiète la FED.

LA FED A PEUR DE LA SURCHAUFFE

Pour une raison simple. La machine américaine tourne à plein, et une relance massive pourrait provoquer une surchauffe avec comme conséquence majeure un décollage de l'inflation. Et dans ce cas la...

