Veillée d'armes sur les marchés

Comment les investisseurs professionnels s'organisent-ils à la veille des élections américaines ? Malgré le coup de mou des marchés depuis une semaine, il y a une évidence : les investisseurs ne se sont pas positionnés pour le risque Trump. Ils n'y croient pas. Ils étaient très tendus, mais sont un peu rassurés depuis hier par la déclaration du FBI.

LES MARCHÉS PARIENT SUR CLINTON

Les pros parient largement sur le fait qu'Hillary Clinton sera élue. La baisse de la semaine dernière, finalement assez limitée, était plus due à des achats de protections, des options, ces contrats d'assurance contre la baisse, plutôt qu'à des vraies ventes massives.

LE BREXIT N'A PAS SERVI DE LEÇON ?

En fait si. Au contraire. Car finalement que s'est-il passé avec le Brexit ? Une grosse panique le lendemain du referendum, beaucoup de nervosité pendant quelques jours puis une semaine après à peine, c'était un non évènement. Mieux que ça même, la baisse de la livre devenait un facteur de soutien pour les marchés anglais et les marchés en général. Les gérants se disent donc que même si Trump gagnait, ce qu'ils ne croient toujours pas, il faudrait faire le dos rond pendant une à deux semaines mais que, finalement, la situation pourrait être même plus favorable pour les marchés qu'une victoire de Clinton.

UNE VICTOIRE DE TRUMP PAS SI MAUVAISE POUR LES MARCHÉS ?

Si Clinton gagne, on aura la hausse des taux en décembre, une petite surchauffe de l'économie et donc probablement un nouveau cycle de hausse de taux en 2017. Très mauvais pour les marchés. Si Trump gagne, les indices boursiers vont chuter dans un premier temps, mais la chute du dollar va booster les exportations et surtout, en cas de victoire de Trump, aucune chance que les taux soient remontés, au contraire....

