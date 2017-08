La franchise en ordre de marche pour la rentrée scolaire

Bureau Vallée : superstore ou magasin de centre-ville au choix

Avec 280 points de vente en activité en France et en Europe, Bureau Vallée est devenu l'un des fleurons de la papeterie en quelques années. Les raisons sont simples : le concept propose une large gamme de produits à des prix discount, vendus par des professionnels formés de A à Z par l'enseigne. En effet, l'ensemble des franchisés passe par une véritable école avant d'ouvrir leur magasin, où on leur enseigne l'art de la vente, de la gestion et du management en l'espace de quelques semaines.

La clientèle est composée à 70% de professionnels et à 30% de particuliers, qu'il s'agit de fidéliser. Concernant cette dernière cible, les opérations spéciales liées à la rentrée scolaire sont un bon moyen d'attirer les écoliers et leurs parents en magasin, avec des services comme la préparation des listes scolaires, la couverture des livres et surtout les conseils de vendeurs avisés.

On trouve des magasins Bureau Vallée à la fois en centre-ville (sous format City) et en périphérie, avec des niveaux d'investissements différents en fonction.

Apport personnel : 70 000 €

Droit d'entrée : 9 000 €

Nombre de magasins : 280

25 ateliers Lézard Créatif partout en France

Lézard Créatif est un concept novateur et original dans le monde du commerce en réseau, qui propose à la clientèle des cours de création artistiques. Les magasins comportent également une partie dédiée à la vente d'articles liés à la création sous toutes ses formes. Les clients peuvent être des particuliers à la recherche d'épanouissement artistique, des entreprises désirant organiser des séminaires originaux ou bien des jeunes scolarisés souhaitant se procurer divers outils de qualité pour leur cours d'arts plastiques.

Tout en éprouvant une attirance pour le monde de l'art, les franchisés n'ont pas besoin d'avoir fait des études dans la création, leur rôle étant surtout de gérer leur magasin, manager leur équipe et accueillir au mieux les clients.

Lézard Créatif compte aujourd'hui 25 unités et entend doubler le nombre de ses implantations à moyen terme, que ce soit en France ou à l'étranger, un premier point de vente venant d'ouvrir ses portes à Montréal au Canada.

Apport personnel : 100 000 €

Droit d'entrée : 13 000 €

Nombre de magasins : 25

Calipage : un catalogue de 15 000 références

Calipage est une marque reconnue dans le monde la papeterie. L'enseigne propose aux candidats à la franchise deux formules d'accès. La première, la plus classique, repose sur l'exploitation d'un magasin. Tandis que la seconde ne nécessite pas de local, puisque il s'agit d'une mission de commercial cherchant à affilier des PME et des TPE aux offres de fournitures de Calipage.

Afin de proposer des tarifs très bas, la marque s'appuie sur les ressources de sa maison-mère, Adveo, premier grossiste en fournitures de bureau à l'échelle européenne, ce qui lui donne accès à 15 000 références disponibles immédiatement en magasin ou bien sous 48 heures en livraison.

Période phare de la vie de l'enseigne, la rentrée scolaire est l'objet de toutes les attentions et les campagnes de publicité prenant pour thème l'école ont démarré au début de l'été. Parmi les services proposés par les magasins Calipage, il y a notamment la possibilité de déposer sa liste de fournitures scolaires, que le franchisé préparera dans la foulée.

On compte aujourd'hui 300 implantations Calipage en France et de nombreux projets sont en cours. Il existe encore des opportunités dans l'ensemble des régions pour les candidats à la franchise souhaitant travailler pour une marque connue et reconnue dans le monde de la papeterie.





Apport personnel : 30 000 €

Droit d'entrée : 3 300 €

Nombre de magasins : 300





Plein Ciel : une formation complète avant l'ouverture

Plein Ciel est un concept de papeterie et de fournituriste de bureau qui se déploie en centre-ville (sous le nom de Plein Ciel) et en périphérie (sous le nom d'Hyper Plein Ciel). Quel que soit le type d'implantations, l'ensemble des 15 000 références du catalogue sont disponibles, car il est possible de les commander par Internet pour une livraison express.

Dans le cadre de la rentrée scolaire, période faste pour Plein Ciel, la marque a mis en place cette année trois offres en fonction du niveau des élèves : le pack kids pour les primaires, le pack bahut pour les collégiens et le pack high school pour les lycéens. Ceux-ci comportent l'ensemble des fournitures de base, ce qui permet de faire ses courses en un éclair et de savoir à l'avance le prix à payer.

Plus de 200 points de vente ont ouvert depuis la création de Plein Ciel il y a près de 60 ans et la marque cherche de nouveaux franchisés pour parfaire son maillage du territoire. Les qualités privilégiées par Plein Ciel concernant les profils de ses adhérents ? Des personnes à l'aise avec la clientèle, capables de manager une petite équipe et habiles gestionnaires.



Apport personnel : 40 000 €

Droit d'entrée : 3 300 €

Nombre de magasins : 200

Au-delà de ces quatre enseignes, il existe des dizaines de réseaux de franchise qui se déploient en France dans le secteur de la papeterie et de la fourniture de bureau. N'hésitez pas à postuler en ligne, à vous rendre sur des salons ou à interroger directement les franchisés en magasin afin de vous faire votre idée par vous-même et ainsi choisir la marque qui correspond parfaitement à votre profil.