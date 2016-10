Les trois grands rendez-vous de la franchise en octobre 2016

Entreprendre en Franchise : du 10 au 23 octobre 2016 dans toute la France

Alors qu'elle ne durait que quelques jours à son lancement en 2010, l'opération « Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous ? » s'étend en cette année 2016 sur deux semaines.

Ces 15 jours d'octobre (du 10 au 23 octobre précisément), permettront à un public ne connaissant pas le système du commerce en réseau de trouver des informations de première main, par deux biais, d'une part une série de conférences et d'autre part des portes ouvertes en points de vente.

C'est essentiellement au sein des Chambres de Commerce et d'Industrie des régions que sont organisées les conférences thématiques, au cours desquelles le système de la franchise est passé au peigne fin : avantages, droits et devoirs des adhérents, minimum financier requis... rien n'est laissé dans l'ombre.

Ces réunions auront lieu dans les villes suivantes : Marseille, Metz, Paris, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Clermont-Ferrand, Châlons-en-Champagne, Toulouse, Orléans, Tours, Valenciennes, Lorient et Lyon.

Au-delà de ces conférences, l'opération « Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous ? » est aussi l'occasion de rencontrer des franchisés qui ouvrent les portes de leur point de vente au grand public.

Parmi les enseignes représentées, nous avons cette année notamment aquila RH, Monceau Fleurs, Générale des Services ou encore Mail Boxes Etc..

L'intérêt d' « Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous ? » est d'éveiller des vocations chez les candidats, de recueillir des contacts qualifiés et de diffuser le modèle de la franchise auprès du grand public.

Top Franchise Méditerranée : les 10 et 11 octobre 2016 à Marseille

Le Palais de la Bourse accueille le traditionnel salon dédié à la création d'entreprise en franchise les 10 et 11 octobre prochains. Au programme de Top Franchise Méditerranée, une centaine d'enseignes à la recherche de franchisés dans le Sud mais également en Auvergne-Rhône-Alpes et finalement dans toute la France.

La région PACA se révèle particulièrement dynamique en matière de franchise et les nombreux centres commerciaux ouverts à Marseille, à Nice ou dans d'autres grandes villes accueillent une majorité de boutiques sous enseigne, pour la plus grande joie des consommateurs.

35 secteurs d'activité différents seront représentés sur l'édition 2016 du salon, allant de la cuisine (Gautier) au jouet (La Grande Récré) ou à la confiserie (Péchés Gourmands) en passant par la fleur (Happy), l'immobilier (Guy Hoquet l'Immobilier et ERA) ou encore la restauration rapide (Bagel Corner).

Au programme également, des conférences très variées tout au long des deux journées, s'adressant à la fois à des novices en matière de franchise et à des porteurs de projet avancés.

Cette 14ème édition s'annonce de haute volée, avec un record de 43 nouveaux exposants par rapport à l'année dernière.

A noter que les horaires s'allongent pour la soirée du lundi puisque Top Franchise Méditerranée fermera ses portes à 20h ce soir-là.



Pratique :

L'entrée est gratuite en commandant son badge et cela se passe au Palais de la Bourse de Marseille.

9 La Canebière, 13001 Marseille

Le 19 octobre 2016, Lyon accueille le huitième Forum Franchise

Au fil des années, le Forum Franchise de Lyon a grandi, et il se tient depuis 2015 à la Cité des Congrès de la ville, déménageant des murs de la Chambre de Commerce et d'Industrie, devenus trop étroits pour accueillir cet événement incontournable dans le monde de la création d'entreprise en région Auvergne-Rhône-Alpes.

En 2016, 150 réseaux prendront place sur leurs stands, afin de conseiller et d'orienter au mieux les 2 500 visiteurs attendus, soit le triple de la fréquentation relevée il y a cinq ans.

Lyon est une véritable capitale économique qui fait vivre toute la région et les franchises souhaitent toutes s'y installer afin de profiter du dynamisme qui y règne, et profiter ainsi d'un bassin de population s'élevant à 3 millions d'habitants.

Il s'agit en effet du second pôle économique de l'Hexagone après Paris, avec plus de 100 000 entreprises en activité, dont 41 000 évoluent dans le commerce et les services.

Le Forum Franchise 2016 accueillera de nombreuses enseignes oeuvrant sur les secteurs les plus divers. Parmi celles-ci, citons Feu Vert (centres auto), LDLC.com (matériel informatique), Temporis (travail temporaire) ou encore Cavavin (caviste).

Parmi les conférences prévues en 2016, une partie laissera la parole à des franchisés en place, venus partager leur expérience avec un public avide d'informations avant de se lancer.

Pratique :

Mercredi 19 octobre 2016 de 9h30 à 18h00 au Centre des Congrès de Lyon

50 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon

Entrée gratuite