Asie : un nouveau milliardaire tous les trois jours

"Après plus de vingt années d'une création de richesse sans précédent, le Second âge d'or est au point mort", affirme le rapport 2016 d'UBS et de PwC, réalisé sur 14 grands marchés. En 2015, la fortune totale des milliardaires a diminué de 6%, passant de 5.400 milliards de dollars à 5.100 milliards. Soit près de deux fois le produit intérieur brut de la France. Cette baisse s'explique notamment par la chute des prix des matières premières et la hausse du dollar. En moyenne, un milliardaire gérait 3,7 milliards de dollars l'an passé.

Avec une augmentation nette de 210 nouveaux ultra-riches, la planète compte désormais 1.397 milliardaires. Parmi eux, 113 entrepreneurs asiatiques ont fait leur entrée dans le monde des milliardaires, dont 80 hommes d'affaires chinois âgés en moyenne de 53 ans. "L'évolution économique accélérée de la Chine crée des conditions idéales pour les jeunes entrepreneurs pour devenir riche rapidement", souligne le rapport. Ils viennent principalement de la high tech (19%), de la distribution (15%) et de l'immobilier (15%).

L'Asie réduit l'écart avec les Etats-Unis

Face aux 113 milliardaires asiatiques, seulement cinq nouveaux milliardaires américains rentrent dans cette étude, en 2015. Les Etats-Unis comptabilisent donc 538 milliardaires et l'Asie réduit progressivement l'écart avec ses 520 milliardaires, selon UBS et PwC. Mais le rapport prévient : "Le statut de milliardaire peut être éphémère en Chine", notamment dû "à la volatilité des prix des actifs". L'année dernière, il y a eu "beaucoup plus de milliardaires asiatiques ayant perdu leur statut", en comparaison aux Etats-Unis. 80 fortunes asiatiques sont sorties du classement, dont 40 chinoises, pour 36 milliardaires américains.

L'étude anticipe aussi le "plus grand transfert de fortune de l'Histoire" d'ici 20 ans. Moins de 500 personnes légueront à leurs héritiers et ayants droits plus de 2.100 milliards de dollars, l'équivalent du PIB de l'Inde. Pour une grande partie des marchés asiatiques, où l'essor des très grandes fortunes est récent, il s'agira "du premier transfert de la richesse des milliardaires".

