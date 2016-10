150 milliards d'euros ! La mode crée plus de richesse que l'aviation et l'automobile réunis

L'industrie de la mode pèse lourd dans l'économie française. Alors que la Fashion Week s'est terminée ce mercredi 5 octobre, la Fédération française du prêt à porter féminin et l'institut français de la mode (IFM) ont travaillé sur le véritable périmètre des industries de la mode en France. Et il apparaît que l'économie de la mode pèse encore plus que l'automobile et l'aviation.

Les retombées de la Semaine de la mode (Fashion Week)

Avec plus de 300 défilés par an, la Fashion Week génère un chiffre d'affaires de plus de 10,3 milliards d'euros. Les retombées économique s'élèveraient à plus de 1,2 milliard d'euros. Evidemment, tous ces résultats sont possibles en raison notamment des 27 salons professionnels organisés à Paris qui attirent plus de 14.000 exposants.

Les textiles et vêtements en haut du classement

D'après les données compilées dans l'étude, le chiffre d'affaires généré par l'industrie du textile et des vêtements (67 milliards d'euros) domine largement les autres secteurs tels que la maroquinerie et la chaussure (22 milliards d'euros) ou même la parfumerie et les cosmétiques (44 milliards d'euros).

En termes d'emploi, les proportions sont quasiment proportionnelles à la taille des chiffres d'affaires respectifs comme l'illustre le graphique ci-dessous. Les cinq segments mis en avant dans l'étude représentent plus de 550.000 emplois directs et plus de 1 million d'emplois indirects.

<a href="#"><img alt="Dashboard 1 " src="%E2%80%99https://public.tableau.com/static/images/In/Industriedelamode/Dashboard1/1_rss.png%20" style="border: none"></a>

[ Graphique interactif : vous pouvez changer d'indicateur sur la visualisation grâce au sélecteur situé en haut à droite. ]

Dans le milieu de la mode, les entreprises françaises seraient leaders mondiaux. Les activités de mode des entreprises françaises et des entreprises étrangères à capitaux françaises réalisent un chiffre d'affaires de 70 milliards d'euros. Et pour la mode au sens large, le chiffre d'affaires estimé s'élève à 150 milliards d'euros dont 33 milliards d'euros à l'export.

La mode, plus importante que l'automobile et l'aéronautique réunis!

Pour mettre en valeur le poids de la mode dans l'économie française, les auteurs de l'étude ont procédé à des comparaisons avec les secteurs de l'automobile et de l'aviation réunis. L'indicateur le plus intéressant pour établir des comparaisons entre les secteurs est le poids de l'industrie en pourcentage du PIB. Sur ce dernier point, il apparaît que la mode représente 1,7% du PIB, contre 0,5% pour l'auto et 0,7% pour l'aviation. La part de la mode dans le PIB français est même supérieur aux deux autres secteurs réunis. En revanche, les exportations du secteur de l'aviation sont supérieures à celles de l'industrie de la mode.

<a href="#"><img alt="Dashboard 1 " src="'https://public.tableau.com/static/images/in/industriemodecompare/Dashboard1/1_rss.png%20" style="border: none"></a>

[ Graphique interactif : Vous pouvez changer d'indicateur sur la visualisation grâce au sélecteur situé en haut à gauche. Le périmètre retenu par l'étude pour les industries de la mode demeure large. ]

---

>Méthode : les sources mobilisées pour mener cette étude s'appuient sur les comptes et enquêtes Insee, les statistiques des douanes et les rapports annuels de sociétés.