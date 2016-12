157.000 emplois créés en France en 2016 !

Incontestablement, la machine à créer des emplois s'est remise en route si l'on en croit la dernière note de conjoncture de l'Insee....même si elle devrait un peu ralentir dès 2017. Au total sur un an, fin 2016, 157.000 emplois marchands devraient avoir été créés après une hausse de 99.000 en 2015. La timide reprise de la croissance est passée par là. Mais le pacte de responsabilité et le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) aussi... sans parler de la prime à l'embauche dans les PME. C'est au troisième trimestre 2016 que les créations d'emplois ont été les plus fortes (51.000) alors qu'elles avaient été limitées à 29.000 au deuxième trimestre et à 30.000 au quatrième.

60.000 emplois marchands supplémentaires au premier semestre 2017

Au premier semestre 2017, l'Insee anticipe une continuation du mouvement des créations d'emplois mais à un rythme moindre. Selon l'institut, en effet, les mesures du pacte de responsabilité permettraient l'année prochaine un moindre enrichissement de la croissance en emplois. D'une part, l'effet sur l'emploi de l'extension du CICE de 6% à 7% au 1er janvier 2017 ne se ferait pas réellement sentir avant le second semestre 2017. D'autre part, l'extension depuis le 1er avril 2016 des allégements de cotisations sociales patronales aux salaires allant jusqu'à 3,5 Smic aurait un effet limité du fait, justement, que ces allégements ne sont pas ciblés sur les bas salaires.

Cependant, la prime à l'embauche pour les PME, prolongée en 2017, aurait pour effet d'enrichir la croissance de près de 20.000 emplois. Au total, l'ensemble des politiques d'enrichissement de la croissance en emplois permettraient de créer 40.000 emplois supplémentaires au premier semestre 2017 contre 50.000 au second semestre 2016. Ainsi, après avoir crû de 80.000 au second semestre 2016, l'emploi marchand progresserait de 60.000 dans la première moitié de 2017, dont plus de la moitié dans le tertiaire.

Pour sa part, l'emploi non marchand progresserait modérément au premier semestre 2017 (8.000, comme au second semestre 2016).

Un taux de chômage ramené à 9,5%

Quant au taux de chômage, incontestablement il est également bien orienté même s'il continue à faire du yo-yo. Ainsi, au troisième trimestre 2016, le nombre des chômeurs au sens du BIT s'est accru de 31.000, après avoir diminué de 69.000 au trimestre précédent. Le taux de chômage s'est ainsi établi à 9,7% de la population active (France métropolitaine), après 9,6% au second trimestre et... 10,1% un an plus tôt. En incluant l'outre-mer, le taux de chômage était de 10% au troisième trimestre contre 10,5% un an auparavant. Selon l'Insee, le taux de chômage diminuerait à nouveau. Mi-2017, il s'établirait à 9,5% pour la France métropolitaine et à 9,8% en incluant les Dom. Des bons résultats qui s'expliqueraient par le fait que la population active ne progresserait que de 49.000, alors que les créations d'emplois atteindraient 69.000 (secteurs marchand et non-marchand)... De quoi alimenter de beaux débats durant la campagne électorale sur la baisse réelle ou non du chômage.