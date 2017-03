Affaire Fillon : un prêt non déclaré au cœur de l'enquête

Chaque semaine apporte son lot de révélations, dans l'affaire Fillon. Cette fois-ci, c'est un prêt qui intéresse les juges. Le candidat de Les Républicains a en effet reçu en 2013 la somme de 50.000 euros - sans intérêt ni date de remboursement - de son ami Marc Ladreit de Lacharrière, propriétaire de La Revue des deux mondes - où son épouse Penelope est soupçonnée d'avoir eu un emploi fictif. Une somme qu'il a tout simplement... omis de déclarer.

Lire aussi : Présidentielle 2017 : Fillon dévisse à droite... Baroin émerge

"Il s'agit d'un oubli dans sa déclaration", a déclaré sur BFM TV l'avocat de l'ancien Premier ministre, Maïtre Antonin Lévy. "C'est un prêt qui a été intégralement remboursé", a-t-il ajouté, soulignant que son client en avait "spontanément" parlé aux enquêteurs. "Il n'y a aucun sujet."

Un ami décoré de la Légion d'honneur en 2010

Le 24 février, lorsque le Parquet national financier (PNF) a ouvert une information judiciaire visant François Fillon, il l'a ouverte pour détournements de fonds publics, abus de biens sociaux et recel (les délits qui visent les emplois présumés fictifs dont aurait bénéficié sa famille), mais aussi trafic d'influence, et manquement aux obligations déclaratives. D'après le Canard enchaîné, c'est ce prêt non déclaré qui est visé par ce dernier délit.

Lire aussi : Pénélope Fillon sort de son silence dans la stratégie de com de son mari

Toujours selon l'hebdomadaire, ce prêt pourrait aussi nourrir les soupçons de trafic d'influence qui entourent les conditions d'attribution, sur rapport de François Fillon, du grade suprême de la Légion d'honneur (grand-croix) - le 31 décembre 2010, moins d'un an et demi avant d'embaucher Penelope Fillon - au propriétaire de la Revue des deux mondes.

Selon Le Canard enchaîné, les enquêteurs ont également entrepris de dresser la liste de tous les clients de la société de conseil de François Fillon, et ils le soupçonnent d'avoir sous-estimé sa demeure dans la Sarthe.

(Avec Reuters)