Alexis Kohler nommé secrétaire général de l'Elysée

Alexis Kohler, 44 ans, a été nommé dimanche secrétaire général de l'Elysée et Philippe Etienne, 61 ans, conseiller diplomatique du chef de l'Etat, deux nominations qui montrent l'importance des sujets économiques et européens dans l'agenda d'Emmanuel Macron.

Le premier était son directeur de cabinet au ministère de l'Economie entre 2014 et 2016. Ancien élève de l'Ecole nationale d'administration (promotion Averroès), il a participé à la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Avant d'être à Bercy au côté de Pierre Moscovici, puis d'Emmanuel Macron, il avait travaillé notamment au Trésor et à l'Agence des participations de l'Etat (APE).

Le second était l'ambassadeur de France en Allemagne de 2014 à 2017. Philippe Etienne, ancien élève de l'Ena (promotion Voltaire), avait été en poste à Belgrade, Bonn, Moscou, Bucarest, Bruxelles et avait travaillé dans des cabinets ministériels (Bosson, De Charrette, Kouchner). Il "a une connaissance parfaite des dossiers européens", a souligné une source diplomatique française. "Ce n'est pas un excité, c'est un grand négociateur et, s'il y a des initiatives avec l'Allemagne, ça sera l'homme idéal."

Une autre source dans son entourage a précisé que le Premier ministre serait nommé lundi et le gouvernement mardi.

Emmanuel Macron effectuera sa première visite présidentielle à l'étranger lundi à Berlin, où il souhaite engager avec Angela Merkel un travail commun avec trois priorités : la sécurité, l'économie et l'investissement, ainsi que la protection sociale.

"L'Europe est l'instrument de notre puissance"

"L'Europe dont nous avons besoin sera refondée et relancée", a-t-il promis dimanche lors de son premier discours de président de la République, à l'Elysée. "Nous aurons besoin d'une Europe plus efficace, plus démocratique, plus politique car elle est l'instrument de notre puissance et de notre souveraineté, j'y oeuvrerai."

La chancelière allemande a souhaité que la coopération soit la plus étroite possible avec le nouveau président et que les deux pays façonnent la politique européenne.

"Nous ferons tout, non seulement pour aider la France, mais aussi pour façonner le projet européen avec la France", a-t-elle déclaré samedi.

"Une nouvelle page s'ouvre pour la France" dit Junker

Le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, a quant à lui déclaré au magazine Der Spiegel qu'il partageait l'idée d'Emmanuel Macron de la nécessité de transferts financiers entre pays de la zone euro.

"Une nouvelle page s'ouvre pour la France, un nouvel élan pour l'Europe. Tous mes voeux de succès au président Emmanuel Macron", a déclaré dimanche le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, sur Twitter.

L'entourage d'Emmanuel Macron a également annoncé que Patrice Strzoda était nommé directeur de cabinet du président de la République et Ismaël Emelien conseiller spécial.

Patrice Strzoda, 64 ans, lui aussi un ancien élève de l'Ena (promotion De Vinci), a été notamment préfet de la région Bretagne, directeur de cabinet de Bernard Cazeneuve au ministère de l'Intérieur et à Matignon, avant de devenir préfet de la région Ile-de-France.

Quant à Ismaël Emelien, 30 ans, il a été le stratège de la campagne d'En Marche ! après avoir été chargé de la stratégie et de la communication lorsqu'Emmanuel Macron était ministre de l'Economie. Il a également travaillé chez Havas Worldwide.