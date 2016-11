Attentats du 13 novembre : une médiatisation excessive ?

Le traitement audiovisuel des attentats du 13 novembre a suscité moins de polémiques que les attaques du 15 janvier 2015, en raison notamment d'un traitement des faits plus modéré de la part des chaînes de télévision. Après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher, des médias avaient été mis en cause pour manque de professionnalisme, notamment l'absence de retenue. Ils avaient mis en danger certains otages par des révélations diffusées trop tôt.

L'amélioration du traitement par les chaînes de télévision suite aux attaques du 13 novembre 2015 avait d'ailleurs été soulignée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

"S'il a observé, s'agissant d'une émission d'information, une signalétique jeunesse inadaptée dont il a fait part au diffuseur concerné, le Conseil a constaté avec satisfaction qu'il n'avait pas relevé d'autre manquement dans l'exercice de la responsabilité éditoriale des télévisions et des radios."

Au regard du volume de programmes diffusés pendant la semaine post-attentats, les risques d'erreurs et de dérapages étaient bien réels.

A noter: le travail réalisé par l'INA ne prend pas en compte les programmes diffusés par les chaînes d'information en continu BFM-TV et iTélé.

163 heures de programmes consacrés aux attentats

Durant la semaine qui a suivi les attentats, les grandes chaînes historiques ont consacré plus de 163 heures de programmes télévisés à ces événements. Les chaînes du service public ont cumulé plus de 87 heures contre 76 heures pour les chaînes privées. Le classement ci-dessous indique que France 2 (45 heures) est largement en tête, suivie de TF1 (28 heures).

<a href="#"><img alt="Dashboard 1 " src="https://public.tableau.com/static/images/tr/traitementmediatique/Dashboard1/1_rss.png%20" style="border: none"></a>

[Graphique interactif] : vous pouvez changer d'indicateur sur la visualisation grâce au sélecteur situé en bas à gauche.

La part des programmes consacrée aux attaques terroristes représente 14% de la durée totale du temps d'antenne en moyenne. Il existe évidemment de fortes disparités. France 2 a consacré 27% du volume de sa grille à ce sujet, contre seulement 4% pour Arte.

Les personnalités politiques les plus invitées

De nombreux élus et invités politiques ont été conviés sur les plateaux ou interrogés en duplex au cours de cette semaine. Toutes chaînes confondues, François Hollande (52 passages) arrive logiquement en tête, suivi de Bernard Cazeneuve (38 passages) et Manuel Valls (31 passages). Au niveau des personnalités politiques étrangères, Barack Obama (16 passages) et Angela Merkel (15 passages) dominent le classement.

Concernant France 2, qui a diffusé le plus de programmes relatifs aux attentats, le trio de tête est constitué de Hollande (14 passages), Cazeneuve (9 passages) et Sarkozy (7 passages). Chez TF1, le classement est semblable pour le podium, à l'exception de Nicolas Sarkozy qui arrive en troisième position.

<a href="#"><img alt="Dashboard 1 " src="https://public.tableau.com/static/images/pe/personnalitesattentats/Personnalites/1_rss.png%20" style="border: none"></a>

[Graphique interactif] : vous pouvez changer d'indicateur sur la visualisation grâce au sélecteur situé en bas à gauche. NB : Françoise Schepmans est la maire (bourgmestre) de la commune de Molenbeek, en Belgique.