Attractivité : l'Allemagne plébiscite la France !

La France attire. N'en déplaise aux déclinistes. En 2016, selon Business France, 1.117 décisions d'investissements créateurs d'emplois ont été réalisés, soit une progression de 16%. Précisément, 21 décisions d'investissement ont ainsi été prises en moyenne chaque semaine dans l'Hexagone. C'est une bonne nouvelle, en ce sens qu'elle témoigne de la qualité du tissu économique français, si l'on fait fi des difficultés des entreprises à grandir, à innover, à exporter ainsi que du nombre toujours élevé des défaillances. A noter, le nombre de pays investissant en France a reculé, passant de 53 à 51.

Moins d'emplois qu'en 2015

Le tableau serait parfait si ces investissements stimulaient véritablement l'emploi. Or, de ce point de vue, le millésime 2016 est contrasté. En effet, le nombre d'emplois associé à ces décisions non seulement ne progresse pas mais recule. Ainsi, "seulement" 30.108 emplois ont été créés ou maintenus en 2016, après un sommet à 33.682 en 2015. Soit 11% de moins qu'en 2015. La moyenne observée depuis 2006 est retrouvée.

Dans le détail, les entreprises étrangères ont investi en premier lieu dans les activités de production, qui ont concentré, en 2016, 25% des décisions et 37% des emplois crées ou maintenus. La recherche et développement représente pour sa part 10% des projets et 9% de l'emploi. Les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Italie sont à l'origine de la moitié de ces projets.

L'Allemagne dépasse les Etats-Unis

Autre enseignement de ce tableau de bord annuel de Business France, les Européens représentent 60% de l'ensemble des investisseurs, suivi par les Nord-américains (20%) et les Asiatiques (12%). Pays par pays, l'exercice 2016 se solde par un changement en tête du classement. L'Allemagne a investi dans 191 projets - un nombre en hausse de 35% par rapport à 2015, ce qui représente 4.700 emplois créés ou maintenus. Elle détrône les Etats-Unis, qui occupait jusqu'ici le premier rang. Selon Muriel Pénicaud, la directrice générale de Business France, les industriels allemands sont "très attentifs aux aspects de productivité" et au coût de la main d'oeuvre dans l'industrie manufacturière "très légèrement inférieur en France depuis le crédit d'impôt compétitivité emploi ".