Avec les réformes, la "génération 1980" va perdre deux années de retraite

La retraite, voilà un thème un peu délaissé pour l'instant par les candidats à l'élection présidentielle. Mais ça ne va pas durer. Notamment avec la proposition musclée de François Fillon de porter progressivement à 65 ans l'âge légal de départ à la retraite. Soit un retour à la situation qui prévalait avant 1981. Une énième réforme en perspective donc. A cet égard, la direction des études du ministères des Affaires sociales (Drees) a publié une étude sur les conséquences des réformes de 2010 (Woerth), de 2014 (Touraine) et des accords paritaires conclus en 2011,2013,2015 relatifs aux retraites complémentaires sur la situation des assurés. Et l'on se rend compte que les modifications intervenues ont eu un impact non négligeable. Ainsi, la durée passée à la retraite va diminuer de deux ans en moyenne et la masse de pension cumulée baisser de 4,5% pour la génération 1980.

La durée de retraite sera de 24 ans pour les hommes et de 28,5 ans pour les femmes

La Drees souligne que les réformes mises en œuvre depuis 2010, et en particulier les deux lois de 2010 et 2014, ont conduit à un recul moyen de départ à la retraite de deux ans pour la génération 1980. Pour cette génération, la durée passée à la retraite sera donc de 24 ans pour les hommes et de 28,5 pour les femmes. Dit autrement, sans ces réformes, ces durées auraient été respectivement de 25,6 ans et de 30,5 ans. C'est d'ailleurs surtout la réforme de 2010 qui a eu l'impact le plus important, en relevant de deux ans les bornes d'âge (âge d'ouverture des droits et âge d'annulation de la décote), cela a eu pour effet d'entraîner un recul de l'âge moyen de départ à la retraite de un an et demi. La réforme de 2014, elle, a retardé cet âge moyen « que » de quatre mois pour la génération 1980.

Pour leur part, les accords Agirc/Arrco ont pour effet de diminuer la pension, tous régimes cumulés de plus de 1%, dans la mesure où ces régimes complémentaires représentent en moyenne entre 30% et 40% de la pension totale d'un retraité. Rappelons que ces accords ont notamment décidé une sous-indexation des pensions entre 2016 et 2019 et le décalage de la revalorisation annuelle du 1er avril au 1er novembre.

La pension cumulée sur le cycle de vie en baisse de 1,3% à 4,5%

Globalement, la pension cumulée sur le cycle de vie, c'est-à-dire la somme des pensions perçues sur l'ensemble de la période de retraite - actualisée selon l'évolution du salaire moyen par tête - a tendance à diminuer avec les réformes intervenues. Cette baisse va de 1,3% pour la génération 1950, principalement sous l'effet des sous-indexations et des changements de date de revalorisation, à 4,5% pour la génération 1980.

Mais les réformes ont aussi un impact différent en fonction des revenus des personnes. Ainsi, pour la génération 1980, ceux à faibles revenus (inférieurs au revenu médian), sont davantage touchés avec une diminution moyenne de leur pension cumulée sur le cycle de vie de plus de 6%. La baisse de pension est « limitée » à 3,5% pour ceux ayant des relevés plus élevés.