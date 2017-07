La baisse des APL entre en vigueur en octobre

Les APL subiront "une baisse de 5 euros par mois et par ménage à partir d'octobre suite à l'application d'une réforme d'économie budgétaire décidée sous le quinquennat précédent et pas encore appliquée", a indiqué à l'AFP une responsable du ministère de de la Cohésion des Territoires, en précisant qu'une suppression pure et simple des APL, évoquée par certains médias, "n'a jamais été envisagée" et n'aurait "aucun sens".

La baisse des APL avait été annoncée par l'exécutif lors d'une audition le 12 juillet de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, et de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, par la commission des finances de l'Assemblée nationale.

"La baisse des APL a été votée par la précédente majorité (...) Nous prendrons les mesures votées par le Parlement", y avait déclaré Gérald Darmanin, faisant référence à un décret paru le 16 octobre dernier au Journal officiel.

Ce texte traduisait la volonté de l'ancien gouvernement de prendre en compte le patrimoine des bénéficiaires dans le calcul de l'allocation.

800.000 étudiants bénéficiaires

François Hollande souhaitait supprimer les APL pour les foyers disposant d'un patrimoine supérieur à 30.000 euros. Cette aide rapporte en moyenne 225 euros aux foyers bénéficiaires.

Cette aide bénéficie à 2,6 millions de foyers, dont 800.000 étudiants, et représente 20 milliards d'euros de dépenses pour les caisses de l'Etat.

(Avec AFP et Reuters)