Baisse des dépenses : le gouvernement propose un contrat aux collectivités

[Publié le 23/09 à 10h33, mis à jour le 23/09 à 10h46]

Le gouvernement va proposer un contrat de "confiance" aux 319 plus importantes collectivités locales pour les inciter à réduire leurs dépenses de fonctionnement, ont indiqué vendredi les ministres concernés. "Nous avons fait le pari que la baisse tendancielle des dépenses soit tenue. Pour cela, nous leur avons proposé un contrat qui sera inscrit dans le projet de loi de finances 2018", a indiqué le ministre de l'Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, au cours d'un point de presse, à l'issue d'une rencontre avec les associations d'élu locaux.

Ce contrat concernera les collectivités "qui sont responsables des 2/3 des dépenses de fonctionnement" - les régions et départements, les communes et agglomération de plus de 50.000 habitants...-, de façon a concentrer les efforts d'économie sur les plus importantes. Le gouvernement entend leur proposer "à la fois un contrat que nous allons négocier avec les associations d'élus" et "un accord individuel que le préfet signera" afin d'adapter au mieux à la réalité du terrain, a précisé le ministre.

Le contrat comportera notamment deux critères : "une baisse tendancielle des dépenses" et une amélioration de l'autofinancement. Il comprendra "un système de bonus malus" en fonction du respect des objectifs fixés, qui reste à mettre en place avec les associations d'élus. L'Etat demande aux collectivités de réaliser 13 milliards d'économie sur cinq ans a rappelé le ministre, soit "2,6 milliards par an".

Hausse de la dotation globale de fonctionnement

"Le gouvernement a fait le choix de la confiance", a affirmé pour sa part le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. "Non seulement il ne baissera pas la DGF" - la dotation globale de fonctionnement, principale contribution financière aux collectivités -, "mais il va même l'augmenter de 400 millions d'euros par rapport à 2017, soit +0,4%", a-t-il indiqué.

Gérar Collomb a souligné les effort entrepris par le gouvernement pour faire baisser les dépenses de l'Etat. "Ce que nous demandons aux collectivités, c'est par leur libre arbitre, de pouvoir aussi faire baisser leurs dépenses de 13 milliards d'euros pendant le quinquennat, à charge pour elles de savoir comment", a-t-il fait valoir.

Les régions dénoncent une nouvelle coupe de 450 millions d'euros

De leur côté, les régions ont dénoncé "une nouvelle coupe sombre de 450 millions d'euros" dans leurs ressources "en contradiction totale avec les engagements du Premier ministre", dans un communiqué diffusé vendredi. "Le ministre de l'Action et des comptes publics vient d'annoncer que la part de TVA qui sera attribuée aux régions sera en fait amputée de 450 millions d'euros", écrit l'association Régions de France, qui réunit l'ensemble des présidents d'exécutifs régionaux.

Régions de France estime que "cette décision unilatérale du gouvernement brise totalement et brutalement la confiance entre l'Etat et les Régions et constitue un véritable casus belli vis à vis des régions".

(Avec AFP)