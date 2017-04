Bientôt un mini-Las Vegas aux portes de Paris ?

La journée montagnes russes et barbe à papa, le soir partie de poker au casino. C'est ce qu'envisage le président de l'agglomération du Val d'Europe, dans la Seine-et-Marne. Son projet, concurrencer les autres grandes villes du divertissement, dont l'apport économique est indéniable. Selon lui, avec le succès de Disneyland Paris, ce mini-Vegas à la française serait une réussite garantie.

« Avec Eurodisney qui draine 15 millions de personnes par an et le village de marques, la Vallée, qui en attire six millions, ce territoire est déjà une destination touristique majeure. Il y a un marché suffisant pour installer cinq casinos et faire de cet endroit la destination européenne du jeu », explique Arnaud de Bellenet, président de l'agglomération du Val d'Europe.