Brigitte Macron : 3 choses à savoir sur la polémique du statut de Première dame

Le futur statut de la première dame fait beaucoup couler d'encre ces derniers jours. Alors candidat, Emmanuel Macron avait affirmé sa volonté de "clarifier" ce rôle flou de l'épouse du président de la Ve République, en lui donnant un cadre juridique. Mais une pétition en ligne, dénonçant l'attribution d'un budget à Brigitte Macron, bouscule les plans de l'Elysée. La Tribune revient en trois points sur cet épisode politique.

Le candidat Macron n'avait pas caché ses intentions durant la campagne présidentielle. Sa femme n'est pas restée dans l'ombre mais a été, au contraire, très présente dans les meetings et réunions publiques. Emmanuel Macron ayant beaucoup calqué sa communication sur le modèle de Barack Obama, il n'est pas étonnant de le voir enclin à importer en France le statut de la "First Lady" américaine.

Dans une interview sur TF1 en avril dernier, il avait exprimé son souhait d'établir "un cadre" sur le rôle de la première dame. "Je demanderai qu'un travail soit conduit en la matière", avait-il précisé, ajoutant que son épouse "ne sera pas rémunérée par le contribuable".

"Je veux sortir d'une hypocrisie française: lorsqu'on est élu président de la République, on vit avec quelqu'un, on donne ses jours ses nuits, on donne sa vie publique et sa vie privée. Et donc il faut que la personne qui vive avec vous, elle puisse avoir un rôle, qu'elle soit reconnue dans ce rôle", avait-il expliqué.