Budget 2017 : moins de fonctionnaires, oui... et non

Voilà une bonne petite polémique comme la France en raffole : les effectifs de fonctionnaires d'Etat auront-ils augmenté à la fin du quinquennat ou bien diminué ? Réponse : les deux à la fois ! A la lecture du projet de budget 2017, il ressort en effet qu'il y aurait en 2017 très exactement 29.474 agents de plus par rapport à 2012.

Mais si on déduit les hausses d'effectifs liées à la lutte pour la sécurité et contre le terrorisme, c'est-à-dire les hausses d'effectifs prévues par l'actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) et par les plans de lutte anti-terroriste (Plat), le nombre de fonctionnaires baisse de... 5.230.

7.861 créations de postes pour la Défense...

De fait, afin d'assurer « la sécurité des Français », à la suite des attentats de 2015 et 2016, le gouvernement a décidé d'arrêter la réduction des effectifs de la Défense, ce qui conduit à une progression des effectifs de 7.861 postes par rapport à ce qui été prévu par la LPM en 2017. Par ailleurs, autres secteurs prioritaires pour l'Etat, 2.286 postes seront créés à l'Intérieur (police et gendarmerie) et 2.100 à la Justice .

... et 11.662 à l'Éducation

De même, pour répondre à un engagement de campagne de François Hollande en 2012 de créer 60.000 postes dans l'Education, 11.662 postes sont instaurés en 2017 ainsi que 1.000 postes dans l'Enseignement supérieur.

Dans les autres ministères non prioritaires, 2.715 postes (équivalent temps plein) sont supprimés. Le ministère de l'Economie et des Finances est particulièrement visé avec 1.540 postes en moins. Les ministères de l'Ecologie et du Logement, qui partagent le même réseau de services déconcentrés, participent à l'effort à hauteur de 660 postes et les ministères sociaux perdent 230 postes.