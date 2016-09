Budget : le taux de prélèvements obligatoires ne baissera pas en 2017

Malgré les annonces faites ces derniers mois, le taux de prélèvements obligatoires, qui regroupe l'ensemble des impôts, taxes et cotisations payés par les contribuables et les entreprises, devrait rester stable en 2017. D'après Les Echos (lien abonné), le ministre de l'Economie et des Finances, Michel Sapin, annoncera ce mardi que le taux s'établira à 44,5% du PIB, lors de la présentation des grands équilibres macroéconomiques.

En avril, le gouvernement prévoyait pourtant un taux de 44% l'année prochaine, après 44,2% en 2016 (et 44,7% en 2015). Le ministère des Finances n'a pas souhaité commenter l'information à l'AFP.

Multiplication des annonces

L'exécutif a pourtant entrepris depuis 2015 une baisse des prélèvements pesant sur les entreprises et les ménages. Début septembre, les annonces se sont multipliées : baisse forfaitaire de l'impôt sur le revenu d'un milliard d'euros qui devrait concerner cinq millions de contribuables; abaissement du taux d'impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises, de 33,3% à 28%.

Michel Sapin a néanmoins assuré que malgré tout ces gestes, il n'y aurait pas de "dérapage" du déficit public : celui-ci est toujours attendu à 2,7% en 2017, conformément aux engagements pris auprès de Bruxelles.

(Avec AFP)